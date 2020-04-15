В Крыму взбунтовались против туристов из России из-за COVID-19: сидите со своей заразой дома!
Жители временно оккупированного Крыма резко выступили против приезда гостей из Российской Федерации. Люди опасаются, что это приведет к катастрофической вспышке коронавируса.
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Свое недовольство они открыто высказывают россиянам в различных пабликах в соцсетях. Скриншот с агрессивными настроениями жителей Ялты опубликовали на странице блога "RoksolanaToday&Крым25%" в Twitter.
"Паблик Ялты. Лилия из Москвы. Как же их рвет, идиотов крымнашистских!" – пишет автор публикации. В частности, в обнародованной ветке сообщений россиянка делится своими планами о визите в Крым, однако в ответ слышит категоричные высказывания крымчан.
"Не хр*н сюда ехать. Сиди, где сидишь", "Дерзай, ведь коронавирус сам себя не разнесет", "Сидите со своей заразой дома", – ответили люди москвичке.
Она, в свою очередь, возмутилась, что оккупантам не рады на полуострове и упрекнула жителей Крыма в неблагодарности.
"Как в Россию вступить, так: "Возьмите нас! Крым – ваш! Приезжайте, отдыхайте, оставляйте свое бабло у нас!". А как карантин – так: "Сиди дома, не х*р сюда ехать". Вот это двуличность", – огрызнулась россиянка.
Однако люди возразили ей, напомнив, что никто из них не просил захватчиков забирать украинский полуостров.
Как сообщал OBOZREVATEL, ранее жители временно оккупированного Крыма выразили недовольство из-за того, что на полуостров продолжают летать самолеты из тех регионов России, где зафиксированы вспышки коронавируса.