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15 апреля • обновлено в 05:07
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В Крыму взбунтовались против туристов из России из-за COVID-19: сидите со своей заразой дома!

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Жители временно оккупированного Крыма резко выступили против приезда гостей из Российской Федерации. Люди опасаются, что это приведет к катастрофической вспышке коронавируса.

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Свое недовольство они открыто высказывают россиянам в различных пабликах в соцсетях. Скриншот с агрессивными настроениями жителей Ялты опубликовали на странице блога "RoksolanaToday&Крым25%" в Twitter.

"Паблик Ялты. Лилия из Москвы. Как же их рвет, идиотов крымнашистских!" – пишет автор публикации. В частности, в обнародованной ветке сообщений россиянка делится своими планами о визите в Крым, однако в ответ слышит категоричные высказывания крымчан.

Крымчане взбунтовались против туристов из России

Крымчане взбунтовались против туристов из России

Twitter "RoksolanaToday&Крым25%"

"Не хр*н сюда ехать. Сиди, где сидишь", "Дерзай, ведь коронавирус сам себя не разнесет", "Сидите со своей заразой дома", – ответили люди москвичке.

Она, в свою очередь, возмутилась, что оккупантам не рады на полуострове и упрекнула жителей Крыма в неблагодарности.

"Как в Россию вступить, так: "Возьмите нас! Крым – ваш! Приезжайте, отдыхайте, оставляйте свое бабло у нас!". А как карантин – так: "Сиди дома, не х*р сюда ехать". Вот это двуличность", – огрызнулась россиянка.

Однако люди возразили ей, напомнив, что никто из них не просил захватчиков забирать украинский полуостров.

Крым – Украина

Крым – Украина

Politeka

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее жители временно оккупированного Крыма выразили недовольство из-за того, что на полуостров продолжают летать самолеты из тех регионов России, где зафиксированы вспышки коронавируса.

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Автор
Виктория Довгань Виктория Довгань
Темы
Аннексия Крыма Коронавирус
Место
Украина Ялта
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