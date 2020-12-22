В Крыму высохло одно из самых больших водохранилищ. Фото

В сети появились фотографии с последствиями водного коллапса во временно оккупированном Россией Крыму. На них запечатлено почти высохшее Партизанское водохранилище в 10 километрах от Симферополя.

Как пишут "Крым. Реалии", оно было третьим по размеру искусственным водоемом полуострова и уступало только Чернореченскому и Симферопольскому водохранилищам. Построили объект еще в 1966 году на горной реке Альма для обеспечения водными ресурсами западной части Симферополя и его пригородов.

Однако летом 2020 года Альма пересохла из-за засухи, а вслед за ней пересохло и само водохранилище. Изначального в него еще поступало минимальное количество воды, но в ноябре источники почти полностью иссякли.

Примечательно, что ранее Партизанское водохранилище вмещало в себя порядка 35 млн кубометров воды. Сейчас же его объем упал до менее чем 7 млн кубометров. Существенно влияет на ситуацию и то, что этот искусственный водоем является водохранилищем естественного стока, поэтому наполнять его из скважин не стали.

Небольшое количество осенних осадков практически не повлияло на наполняемость Партизанского водохранилища, и сейчас во многих его местах можно увидеть оголившееся дно, поросшее водорослями и сорняками.

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