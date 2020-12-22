В Крыму высохло одно из самых больших водохранилищ. Фото
В сети появились фотографии с последствиями водного коллапса во временно оккупированном Россией Крыму. На них запечатлено почти высохшее Партизанское водохранилище в 10 километрах от Симферополя.
Как пишут "Крым. Реалии", оно было третьим по размеру искусственным водоемом полуострова и уступало только Чернореченскому и Симферопольскому водохранилищам. Построили объект еще в 1966 году на горной реке Альма для обеспечения водными ресурсами западной части Симферополя и его пригородов.
Однако летом 2020 года Альма пересохла из-за засухи, а вслед за ней пересохло и само водохранилище. Изначального в него еще поступало минимальное количество воды, но в ноябре источники почти полностью иссякли.
Примечательно, что ранее Партизанское водохранилище вмещало в себя порядка 35 млн кубометров воды. Сейчас же его объем упал до менее чем 7 млн кубометров. Существенно влияет на ситуацию и то, что этот искусственный водоем является водохранилищем естественного стока, поэтому наполнять его из скважин не стали.
Небольшое количество осенних осадков практически не повлияло на наполняемость Партизанского водохранилища, и сейчас во многих его местах можно увидеть оголившееся дно, поросшее водорослями и сорняками.
Как сообщал OBOZREVATEL:
Бахчисарайское водохранилище (Эгиз-Оба) в оккупированном Россией Крыму по состоянию на 21 декабря было наполнено лишь на 2%.
Министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что Россия до марта 2021 года намерена завершить строительство всей необходимой инфраструктуры для водоснабжения оккупированного Крыма.
Это якобы позволит подавать людям не менее 50 тыс. кубов ежесуточно.
Пока же оккупанты начали подавать жителям Симферополя и Добровской долины артезианскую воду.
В свою очередь, вице-премьер – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников заявил, что Украина направит в оккупированный Крым цистерны с водой, но только в том случае, если международные организации признают ситуацию гуманитарной катастрофой.
Тем временем, крымчане предложили России шантажировать Украину газом в обмен на воду.