В Крыму жестко ограничили подачу питьевой воды

"Власти" аннексированного Россией Крыма с понедельника, 7 сентября, ввели почасовую подачу питьевой воды из-за засухи и обмеления водохранилищ на полуострове.

Начался третий, самый жесткий этап ограничений для населения, сообщают "Известия".

Жители города и 39 населенных пунктов Симферопольского и Бахчисарайского районов теперь будут получать воду утром и вечером. Потребление воды снизится до 100 тысяч кубометров в сутки. В январе 2020 года "власти" сообщали о ежесуточном потреблении 450 тысяч кубометров воды.

В ООН назвали ответственных за воду в Крыму

Представитель управления верховного комиссара ООН по правам человека Элизабет Троссел сказала, что за обеспечение жителей аннексированного Крыма питьевой водой должны отвечать как Украина, так и Россия.

По ее словам, в управлении верховного комиссара ООН считают, что главная ответственность за воду в Крыму лежит на России.

При этом в соответствии с международным законодательством в области прав человека Украина также должна поддерживать жителей полуострова, которые находятся на ее территории.

"Украина обязана поддерживать осуществление экономических, социальных и культурных прав и постоянно держать в поле зрения вопрос о том, может ли она принять меры для обеспечения достаточного уровня жизни для всех лиц, находящихся на ее территории", – сказала Тросселл.

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