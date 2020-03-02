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2 марта • обновлено в 11:23
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В Крыму водитель жестоко избил пешехода и попал на видео

2.2т
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В Феодосии в аннексированном Крыму пешеход ударил рукой автомобиль, который наехал на него задним ходом, и нарвался на оскорбления и побои со стороны водителя.

Инцидент произошел на бульваре Старшинова. Видео распространили в сети крымские ресурсы (чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца).

Водитель избил пешехода с криками: "Машина стоит 650 тысяч! Твоя жизнь ничего не стоит!" При этом он повалил мужчину на землю, что вызвало ажиотаж среди очевидцев. Женщины, которые видели инцидент, принялись вызывать полицию.

В Крыму водитель жестоко избил пешехода и попал на видео

В Крыму водитель жестоко избил пешехода и попал на видео

Скриншот из видео

Спутница водителя при этом кричала, что пострадавший хотел повредить их авто и требовала наказания для него.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее пьяная пенсионерка подралась с бортпроводником в самолете, который летел из Москвы в аннексированный Крым.

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Автор
Ирина Кулинич
Тема
Аннексия Крыма
Место
Украина
Тег
Крым
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Владимирович Владимир
Владимирович Владимир
Украинец бил,или северокавказец,брат крымчан?
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