Оккупанты в Крыму нагло захватили пляж и придумали отговорку: разоблачающие фото

В поселке Приморский возле Феодосии в аннексированном Крыму оккупационные "власти" поймали на незаконной застройке пляжа.
Подтверждающие фото опубликовала в Twitter блогер RoksolanaToday&Крым25% (чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца).
Она рассказала, что начальник отдела муниципального контроля администрации Феодосии Игорь Соколов попытался скрыть факт строительства.
Оккупанты захватили пляж в Крыму
Twitter RoksolanaToday&Крым25%
Оккупанты захватили пляж в Крыму
Twitter RoksolanaToday&Крым25%
"Утверждает, что это залили опорную стену. Вот только стены обычно стоят вертикально. Упала, наверное, от ветра", – возмутилась блогер. На фото видно, что рабочие уже залили фундамент для будущего здания.
п.Приморский— RoksolanaToday&Крым25% (@KrimRt) December 4, 2019
"Начальник отдела муниципального контроля администрации Феодосии Игорь Соколов утверждает что это залили опорную стену.Вот только стены обычно стоят вертикально
Упала наверно от ветра" pic.twitter.com/wCfRQc7uxg
Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в оккупированном Россией Крыму владелец парка львов "Тайган" и зоопарка "Сказка" Олег Зубков обвинил оккупантов в "рейдерском захвате" своих объектов.
Ты еще не читаешь наш Telegram? А зря! Подписывайся
Читайте все новости по теме "Аннексия Крыма" на OBOZREVATEL.