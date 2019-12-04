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4 декабря • обновлено в 23:32
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Оккупанты в Крыму нагло захватили пляж и придумали отговорку: разоблачающие фото

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В поселке Приморский возле Феодосии в аннексированном Крыму оккупационные "власти" поймали на незаконной застройке пляжа.

Подтверждающие фото опубликовала в Twitter блогер RoksolanaToday&Крым25% (чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца).

Она рассказала, что начальник отдела муниципального контроля администрации Феодосии Игорь Соколов попытался скрыть факт строительства.

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Оккупанты захватили пляж в Крыму

Оккупанты захватили пляж в Крыму

Twitter RoksolanaToday&Крым25%

Оккупанты захватили пляж в Крыму

Оккупанты захватили пляж в Крыму

Twitter RoksolanaToday&Крым25%

"Утверждает, что это залили опорную стену. Вот только стены обычно стоят вертикально. Упала, наверное, от ветра", – возмутилась блогер. На фото видно, что рабочие уже залили фундамент для будущего здания.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в оккупированном Россией Крыму владелец парка львов "Тайган" и зоопарка "Сказка" Олег Зубков обвинил оккупантов в "рейдерском захвате" своих объектов.

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Автор
Ирина Кулинич
Тема
Аннексия Крыма
Место
Украина
Теги
Крым Новости Крыма
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