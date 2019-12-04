Оккупанты в Крыму нагло захватили пляж и придумали отговорку: разоблачающие фото

В поселке Приморский возле Феодосии в аннексированном Крыму оккупационные "власти" поймали на незаконной застройке пляжа.

Подтверждающие фото опубликовала в Twitter блогер RoksolanaToday&Крым25% (чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца).

Она рассказала, что начальник отдела муниципального контроля администрации Феодосии Игорь Соколов попытался скрыть факт строительства.

Оккупанты захватили пляж в Крыму Twitter RoksolanaToday&Крым25%

Оккупанты захватили пляж в Крыму Twitter RoksolanaToday&Крым25%

"Утверждает, что это залили опорную стену. Вот только стены обычно стоят вертикально. Упала, наверное, от ветра", – возмутилась блогер. На фото видно, что рабочие уже залили фундамент для будущего здания.

п.Приморский

"Начальник отдела муниципального контроля администрации Феодосии Игорь Соколов утверждает что это залили опорную стену.Вот только стены обычно стоят вертикально

Упала наверно от ветра" pic.twitter.com/wCfRQc7uxg — RoksolanaToday&Крым25% (@KrimRt) December 4, 2019

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в оккупированном Россией Крыму владелец парка львов "Тайган" и зоопарка "Сказка" Олег Зубков обвинил оккупантов в "рейдерском захвате" своих объектов.

Ты еще не читаешь наш Telegram? А зря! Подписывайся