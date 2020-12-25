В Крыму вблизи админграницы с Украиной заметили колонну военной техники РФ. Видео

В четверг, 24 декабря, в оккупированном Крыму на трассе Симферополь – Армянск вблизи Красноперекопска была замечена колонна российской военной техники.

Как сообщают Крим.Реалии, боевые машины удалось снять в районе села Ишунь (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

В составе колонны было около 25 бронетранспортеров и 40 грузовых автомобилей различного назначения.

Часть грузовиков буксировали зачехленное артиллерийское оружие.

Как сообщал OBOZREVATEL, высшие украинские чиновники заподозрили, что Россия начала подготовку к размещению ядерного оружия в оккупированном ею Крыму. Но очень осторожно отметили, что из-за суровой секретность данных точных доказательств пока нет.

Могла ли Россия тайно перевезти ядерное оружие на захваченные украинские земли – выяснял OBOZREVATEL.