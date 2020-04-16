В Крыму в разгар карантина продавцы устроили бойню на рынке. Видео

Общество 17:11, 16.04.2020

В городе Севастополь аннексированного Крыма местные устроили жесткую бойню за места на стихийном рынке.

Соответствующее видео разместил Telegram-канал "Крыминформ". На нем видно, как продавцы крушат прилавки, применяют к друг другу физическую силу и разбрасывают продукцию.

На канале также отметили, что борьба за места происходит в разгар пандемии коронавируса. Однако местные власти не спешат закрывать торговлю в период карантина.

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Как ранее сообщал OBOZREVATEL, жители временно оккупированного Крыма резко выступили против приезда гостей из Российской Федерации. Люди опасаются, что это приведет к катастрофической вспышке коронавируса.

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Общество

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