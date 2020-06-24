В Крыму устроили путинские парады: танк чуть не въехал в толпу, а на карантин "забили"
Сразу в нескольких городах во временно оккупированном Россией Крыму устроили пропагандистские парады в честь 75-летия победы над нацистской Германией.
В частности, одновременно с Москвой милитаристские действа прошли в Симферополе, Керчи и Севастополе. Как пишут "Крым. Реалии", в Симферополе из-за парада начался настоящий саботаж карантина. Несмотря на то, что зрителям раздавали защитные маски с флажками с надписью "75 победа!", большинство людей не надевало их либо стягивали с лица на подбородок.
Безопасную дистанцию в 1,5 м присутствующие также не соблюдали. Вдоль улицы, по которой двигался парад, люди вообще сбились несколькими рядами вплотную друг к другу.
Пожилые зрители, включая ветеранов, которые относятся к группе риска, также пренебрегали всеми возможными правилами безопасности.
Что касается Керчи, то там, по данным "Цензор.НЕТ", зрителей на парад якобы пускали только в масках, а ветеранов – лишь по спискам и при наличии отрицательного теста на коронавирус. Однако часть людей сразу после прохождения рамок снимали маски и не соблюдали социальную дистанцию.
Тем временем в Севастополе путинский парад едва не закончился трагедией. Как пишет "Подъем", там головной танк Т-34 чуть не въехал в толпу зрителей. По словам местного жителя, который стал очевидцем ЧП, инцидент произошел у поворота на площадь Нахимова.
"Танк Т-34, возглавлявший колонну, неожиданно не смог повернуть и поехал прямо. Зрители не ожидали такого и не успели отойти. К месту подбежала военная полиция, танк остановили и заглушили. Отремонтировали прямо на месте, после чего машина продолжила движение. Этому танку 75 лет, его отреставрировали к параду", – рассказал мужчина.
В свою очередь офицер ВСУ, полковник Анатолий Штефан (Штирлиц) обратил внимание на своем Telegram-канале на то, что к пропагандистскому шествию в Крыму оккупанты привлекали даже детей. "Оккупированный Крым. Психоз победоносия достиг своего пика", – возмутился защитник Украины.
Как сообщал OBOZREVATEL:
на парад Победы в Москву по приглашению президента России Владимира Путина 24 июня прибыли всего семь президентов иностранных государств.
При этом один из них, лидер Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков, не смог побывать на самом действе, поскольку у членов его делегации уже по прибытию в Москву диагностировали коронавирусную инфекцию.