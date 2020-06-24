В Крыму устроили путинские парады: танк чуть не въехал в толпу, а на карантин "забили"

Сразу в нескольких городах во временно оккупированном Россией Крыму устроили пропагандистские парады в честь 75-летия победы над нацистской Германией.

В частности, одновременно с Москвой милитаристские действа прошли в Симферополе, Керчи и Севастополе. Как пишут "Крым. Реалии", в Симферополе из-за парада начался настоящий саботаж карантина. Несмотря на то, что зрителям раздавали защитные маски с флажками с надписью "75 победа!", большинство людей не надевало их либо стягивали с лица на подбородок.

Безопасную дистанцию в 1,5 м присутствующие также не соблюдали. Вдоль улицы, по которой двигался парад, люди вообще сбились несколькими рядами вплотную друг к другу.

Пожилые зрители, включая ветеранов, которые относятся к группе риска, также пренебрегали всеми возможными правилами безопасности.

В Симферополе люди на параде проигнорировали карантин. "Крым. Реалии"

Переодетые в советскую форму российские оккупанты Крыма. "Цензор.НЕТ"

Что касается Керчи, то там, по данным "Цензор.НЕТ", зрителей на парад якобы пускали только в масках, а ветеранов – лишь по спискам и при наличии отрицательного теста на коронавирус. Однако часть людей сразу после прохождения рамок снимали маски и не соблюдали социальную дистанцию.

Правилами безопасности пренебрегали даже люди из группы риска. "Цензор.НЕТ"

На пропагандистские шествия согнали множество военной техники. "Цензор.НЕТ"

Путинские парады прошли сразу в нескольких городах Крыма. "Цензор.НЕТ"

Тем временем в Севастополе путинский парад едва не закончился трагедией. Как пишет "Подъем", там головной танк Т-34 чуть не въехал в толпу зрителей. По словам местного жителя, который стал очевидцем ЧП, инцидент произошел у поворота на площадь Нахимова.

"Танк Т-34, возглавлявший колонну, неожиданно не смог повернуть и поехал прямо. Зрители не ожидали такого и не успели отойти. К месту подбежала военная полиция, танк остановили и заглушили. Отремонтировали прямо на месте, после чего машина продолжила движение. Этому танку 75 лет, его отреставрировали к параду", – рассказал мужчина.

Танк чуть не въехал в толпу в Севастополе. Telegram-канал "Подъем"

Парад в Севастополе мог закончиться трагедией. Telegram-канал "Подъем"

В свою очередь офицер ВСУ, полковник Анатолий Штефан (Штирлиц) обратил внимание на своем Telegram-канале на то, что к пропагандистскому шествию в Крыму оккупанты привлекали даже детей. "Оккупированный Крым. Психоз победоносия достиг своего пика", – возмутился защитник Украины.

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