В Крыму устроили "ад" пропагандистам из России: в сеть слили видео издевательств

В сети появилось видео с издевательствами над российскими пропагандистами, которые устроили в аннексированном Крыму, чтобы подготовить их к работе в "горячих точках".

Кадры из лагеря "Бастион" опубликовал в Twitter блогер Vіtаuskаs (чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца).

"И к хорошим новостям. Чтобы кремлевские пропаг*ндоны могли продолжать получать огромные зарплаты за ложь о Донбассе и Сирии, их обязали пройти курсы "русского мира" в оккупированном Севастополе, где "ихтамнеты" самозабвенно прививали духовность военкорам топовых геббельс-СМИ РФ", – прокомментировал он.

В Крыму устроили "ад" пропагандистам из России

На кадрах видео, что люди в военной форме одели на головы журналистов мешки и заставили проходить разного рода испытания, параллельно избивая их при этом.

И к хорошим новостям. Чтобы кремлевские пропагандоны могли продолжать получать огромные зарплаты за ложь о Донбассе и Сирии, их обязали пройти курсы "русского мира" в оккупированном Севастополе, где "ихтамнеты" самозабвенно прививали духовность военкорам топовых геббельс-СМИ РФ pic.twitter.com/rkcgJHH0CS — Vіtаuskаs 🇱🇹🇺🇦 (@Vitauskas_A) October 3, 2019

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее редактор "РИА Новости" рассказал правду о лагере военных журналистов. По его словам, пропагандистов жестоко били, таскали за волосы и обливали бараньей кровью.

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