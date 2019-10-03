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3 октября • обновлено в 23:23
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В Крыму устроили "ад" пропагандистам из России: в сеть слили видео издевательств

3.6т Читать материал на украинском

В сети появилось видео с издевательствами над российскими пропагандистами, которые устроили в аннексированном Крыму, чтобы подготовить их к работе в "горячих точках".

Кадры из лагеря "Бастион" опубликовал в Twitter блогер Vіtаuskаs (чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца).

"И к хорошим новостям. Чтобы кремлевские пропаг*ндоны могли продолжать получать огромные зарплаты за ложь о Донбассе и Сирии, их обязали пройти курсы "русского мира" в оккупированном Севастополе, где "ихтамнеты" самозабвенно прививали духовность военкорам топовых геббельс-СМИ РФ", – прокомментировал он.

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В Крыму устроили "ад" пропагандистам из России

В Крыму устроили "ад" пропагандистам из России

На кадрах видео, что люди в военной форме одели на головы журналистов мешки и заставили проходить разного рода испытания, параллельно избивая их при этом.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее редактор "РИА Новости" рассказал правду о лагере военных журналистов. По его словам, пропагандистов жестоко били, таскали за волосы и обливали бараньей кровью.

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Тема
российская пропаганда
Место
Украина
Теги
Крым пропаганда
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Владимирович Владимир
Владимирович Владимир
И это мы слушали до 1990 года?
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Владимирович Владимир
Владимирович Владимир
Дурная сторона
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Bладимир Ильич
Bладимир Ильич
Не пропагандистов А ВОЕННЫХ КОРЕСПОНДЕНТОВ …. это в Афроукраине даже солдат посылают на убой не тренируя а в России (по заветам Суворова) - ТЯЖЕЛО В УЧЕНИЯХ - ЛЕГКО В БОЮ (получил синяк на тренировке - выжил в горячей точке)
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