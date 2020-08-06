В Крыму установлен антирекорд по новым случаям коронавируса

Мирослав Семенюк Общество 10:40, 6.08.2020 Обновлено: 10:52, 6.08.2020

Количество выявленных за сутки случаев заражения коронавирусом (COVID-19) в аннексированном Россией Крыму впервые достигло 39 – это рекордный показатель с начала года.

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Как сообщил в соцсети "ВКонтакте" так называемый глава Крыма Сергей Аксенов, 16 из новых случаев выявлены при обращении за медицинской помощью, 17 – среди контактных по ранее зарегистрированным случаям, 6 – при скрининге здоровых лиц.

Ранее максимальный для полуострова показатель был зарегистрирован 4 июля – 38 инфицированных за сутки.

Всего с начала года в Крыму выявлено 1386 случаев COVID-19. Из них 16 пациентов умерли, 986 выписаны с выздоровлением.

Как сообщал OBOZREVATEL, по состоянию на 6 августа в Украине официально подтверждены 76 808 случаев коронавирусной инфекции. Из них 1318 обнаружены за прошедшие сутки, что также стало новым антирекордом по суточному приросту.

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