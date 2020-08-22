В Крыму уничтожили 20 тысяч деревьев ради новой трассы, – эколог

Юрий Сергиенко Общество 18:12, 22.08.2020 Обновлено: 18:19, 22.08.2020

Оккупанты в Крыму вырубали 20 тысяч деревьев, среди которых были и краснокнижные.

Они были уничтожены во время строительства трассы "Таврида". Об этом в программе "На самом деле: Крым" заявила эколог Маргарита Литвиненко, передает "РБК-Украина".

"Сколько деревьев уничтожили при строительстве трассы "Таврида". Только в Севастополе, по официальным данным, о неофициальных можно только догадываться, уничтожили около 20 тысяч деревьев. Среди них, в частности, были и краснокнижные", – сказала она.

Литвиненко уточнила, что речь идет в частности о соснах и можжевельниках.

Также эколог возмутилась, что трасса проходит по степи, которая является водосборной зоной.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Симферопольском районе без согласия жителей сел Заречное и Перевальное вплотную к Аянскому водохранилищу собрались строить трассу.

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