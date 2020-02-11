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11 февраля • обновлено в 20:04
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"Бандеровцев убили – бросили и меня туда живую": в Крыму умерла легендарная связная УПА

3.3т
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В аннексированном Крыму в селе Раздольное умерла бывшая связная УПА Теодозия Кобылянская, пережившая пытки и лагеря советского режима.

96-летняя женщина скончалась 9 февраля в своем доме, 11 февраля ее похоронили на центральном кладбище в Раздольном, сообщает "Крым.Реалии".

Теодозия Кобылянская родилась в селе Микулинцы Тернопольской области. После школы вступила в Организацию украинских националистов.

В 1943 году, когда была создана Украинская повстанческая армия, работала старшим экономистом на почте. Хотела больше помогать Украине, поэтому стала связной УПА (чтобы посмотреть видео, поскролльте новость вниз).

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Теодозия Кобылянская

Теодозия Кобылянская

Крым.Реалии

"Когда началось движение это, я приняла активное участие. И в лес ходила к ребятам, встречались там, что нужно было – всегда им что-то пекли, носили туда еду",говорила женщина.

В июне 1946 года, когда она забирала записки от повстанцев, ее выследили и арестовали. Женщину бросили в подвал к телам убитых.

"Вот бандеровцев как убили – бросили и меня туда живую. Так с трупами и спала. Били по-черному, есть не давали. "Ты – бандеровская б…дь!" И все. Ну, враждебность какая-то такая, знаете, человеческая враждебность. Это такие люди малообразованные, они не понимали многого, не понимали в политике ничего. Я же была политик, я разбиралась в людях, а это простой люд, они не понимали, что человек думает, чем живет", – вспоминала Кобылянская.

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Фотография семьи Кобылянской в ее доме

Фотография семьи Кобылянской в ее доме

Крым.Реалии

Документы по делу Теодозии Гаврышкив (девичья фамилия) хранятся в архивах СБУ Тернопольской области. В них указано: Гаврышкив – член ОУН, работала под псевдонимом "Струсь".

Ее приговорили к 10 годам лагерей по двум статьям: измена родине и участие в контрреволюционной организации.

Дело Теодозии Кобылянской (Гаврышкив)

Дело Теодозии Кобылянской (Гаврышкив)

Крым.Реалии

После суда Кобылянскую сначала отправили на лесоповал – в лагерь возле Красноярска, так называемый "Краслага", затем перевели в Казахстан в "Степлаг".

Позже приговор пересмотрели. В целом она провела девять лет в лагерях и еще год в свободном поселении в Караганде. Затем переехала в село Раздольное в Крыму.

"Все время жду, что, не дай бог, кто-то за мной придет", – говорила Кобылянская журналистам.

Теодозия Кобылянская

Теодозия Кобылянская

Крым.Реалии

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Служба внешней разведки Украины рассекретила почти 350 архивных документов о деятельности Украинской Народной Республики в 1920-1930 годах, в частности об убийстве главы ее Директории Симона Петлюры.

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Автор
Богдана Васильченко
Место
Украина
Теги
Новости Крыма Крым видео фотографии смерть УПА
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Minaev Alexey
Minaev Alexey
замучили НКВД такого героя - не дали пожить, ушла безвременно ! Героям Слава !Наверно в Крыму в глубоком тылу шифровки о численности и дислокации оккуанта передавала ! Вот Еще одна ИКОНА героизма !...но как же тогда о зверствах ФСБ ....Наверно воду ФСБ для бабушки перекрыло ?
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Гоша Злой
Гоша Злой
Я ж була політик, я розбиралася в людях, а це простий люд, вони не розуміли, що людина думає, чим живе", – згадувала Кобилянська. В этой фразе все сказано....
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с празднмком вас Иловайск 2
с празднмком вас Иловайск 2
пополнение в Небесной Сотне....ну и ладушки
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