"Бандеровцев убили – бросили и меня туда живую": в Крыму умерла легендарная связная УПА

В аннексированном Крыму в селе Раздольное умерла бывшая связная УПА Теодозия Кобылянская, пережившая пытки и лагеря советского режима.

96-летняя женщина скончалась 9 февраля в своем доме, 11 февраля ее похоронили на центральном кладбище в Раздольном, сообщает "Крым.Реалии".

Теодозия Кобылянская родилась в селе Микулинцы Тернопольской области. После школы вступила в Организацию украинских националистов.

В 1943 году, когда была создана Украинская повстанческая армия, работала старшим экономистом на почте. Хотела больше помогать Украине, поэтому стала связной УПА (чтобы посмотреть видео, поскролльте новость вниз).

Теодозия Кобылянская Крым.Реалии

"Когда началось движение это, я приняла активное участие. И в лес ходила к ребятам, встречались там, что нужно было – всегда им что-то пекли, носили туда еду", – говорила женщина.

В июне 1946 года, когда она забирала записки от повстанцев, ее выследили и арестовали. Женщину бросили в подвал к телам убитых.

"Вот бандеровцев как убили – бросили и меня туда живую. Так с трупами и спала. Били по-черному, есть не давали. "Ты – бандеровская б…дь!" И все. Ну, враждебность какая-то такая, знаете, человеческая враждебность. Это такие люди малообразованные, они не понимали многого, не понимали в политике ничего. Я же была политик, я разбиралась в людях, а это простой люд, они не понимали, что человек думает, чем живет", – вспоминала Кобылянская.

Фотография семьи Кобылянской в ее доме Крым.Реалии

Документы по делу Теодозии Гаврышкив (девичья фамилия) хранятся в архивах СБУ Тернопольской области. В них указано: Гаврышкив – член ОУН, работала под псевдонимом "Струсь".

Ее приговорили к 10 годам лагерей по двум статьям: измена родине и участие в контрреволюционной организации.

Дело Теодозии Кобылянской (Гаврышкив) Крым.Реалии

После суда Кобылянскую сначала отправили на лесоповал – в лагерь возле Красноярска, так называемый "Краслага", затем перевели в Казахстан в "Степлаг".

Позже приговор пересмотрели. В целом она провела девять лет в лагерях и еще год в свободном поселении в Караганде. Затем переехала в село Раздольное в Крыму.

"Все время жду, что, не дай бог, кто-то за мной придет", – говорила Кобылянская журналистам.

Теодозия Кобылянская Крым.Реалии

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Служба внешней разведки Украины рассекретила почти 350 архивных документов о деятельности Украинской Народной Республики в 1920-1930 годах, в частности об убийстве главы ее Директории Симона Петлюры.

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