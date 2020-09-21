Оккупанты начнут отбирать у украинцев земли в Крыму: кого коснется и как не продать за бесценок

Тысячи граждан Украины могут потерять свои земельные участки в оккупированном Крыму. Российские власти объявили их приграничными и запретили владеть иностранцам. Таким образом, все крымчане, которые отказались получать паспорта РФ, могут потерять свои участки, так же как и граждане Украины, которые проживают на материковой части.

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Землю хотят отобрать

Президент РФ Владимир Путин издал указ, согласно которому практически весь оккупированный полуостров объявлен приграничной землей. Исключение составляют только три района в степной части Крыма, они не выходят к морю. По российскому законодательству, иностранцы не имеют права владеть такой землей. Таким образом, до 20 тысяч жителей полуострова с 21 марта 2021 года окажутся лишенными права находиться на собственных участках.

"Я сам родился и вырос в Крыму, сейчас живу в Киеве, естественно у меня украинский паспорт. Тут, в Крыму, живут мои родители. После того, как их не станет, мне в наследство перейдет половина дома с участком земли. Однако я сейчас с удивлением выяснил, что я просто не смогу его оформить. Я перед выбором – либо срочно сейчас все продать, либо остаться ни с чем", – рассказывает OBOZREVATEL киевлянин Василий Черненко.

Еще один бывший крымчанин Алексей всерьез думает взять российское гражданство. "Мне от бабушки должен достаться участок под Ялтой. Я рассчитывал сдавать в аренду или самому летом тут жить. Но соседи уже намекнули, что они с удовольствием за бесценок купят мою землю, потому что я теперь для них иностранец. Адвокат советует брать российское гражданство, чтобы сохранить участок", – говорит OBOZREVATEL Алексей.

Что касается цен на недвижимость, то на полуострове за последние шесть лет они выросли как минимум в два раза. "Правда, когда перед владельцем будут стоять вопрос как можно быстрее избавиться от участка с домом, то цены будут падать. Все сейчас ждут марта 2021 года, когда можно будет скупить землю у моря", – поясняет OBOZREVATEL крымский риелтор Анатолий.

Не продашь сам – заставят

Адвокат украинского Хельсинского союза по правам человека Максим Тимочко поясняет, что новые правила оккупационной власти полуострова касаются только владельцев земли. Если у украинца там квартира, то проблем у него не будет.

"Касается этот указ Путина граждан Украины, которые владеют землей на полуострове, либо собираются вступить в наследство. Согласно указу, иностранцы должны в течение года реализовать свою землю. Например, житель Винницы, у которого на полуострове умирают бабушка с дедушкой, приезжает в Крым, чтобы оформить наследство. Он подает документы и ему выдают свидетельство. Однако предупреждают, что в течение года он должен избавиться от него. В противном случае у него участок изымут, продадут на аукционе, естественно не по рыночной цене", – говорит OBOZREVATEL Тимочко.

То есть оформить наследство на землю граждане Украины после марта 2021 года еще смогут. Также адвокат отмечает, что вступление в права наследства может затянуться на несколько месяцев. Это дает возможность выиграть время. И только после того, как наследство будет оформлено, данные об этом участке появятся в реестре, где будет видно, что земля принадлежит иностранцу. Тогда уже может заработать бюрократическая машина и к украинцу придут с предложением избавиться от земли.

Пока оккупационные власти лишь готовятся к тому, что будут выживать граждан Украины из Крыма. "Экспроприация земли вряд ли начнется с 21 марта 2021 года, как только указ вступит в силу. Оккупанты будут проводить инвентаризацию земли, выяснять где чьи участки. Это сложный процесс", – говорит Тимочко.

После этого так называемые власти Крыма могут через подконтрольные суды фактически отнять землю у граждан Украины, продать за бесценок через аукцион.

Юристы не советуют идти на поводу у оккупантов, а оформлять все по украинским законам. Таким образом, в дальнейшем можно будет все решения по вашему земельному участку оспорить в судах. Правда, не все к этому готовы.