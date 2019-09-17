В Крыму священника ПЦУ "вышвыривают" на улицу: подробности скандала

В оккупированном Россией Крыму священник Православной церкви Украины подал кассацию на решение суда, который лишил его церковь помещения в кафедральном соборе ПЦУ в Симферополе.

Как сообщает "Крым.Реалии", архиепископ Крымской епархии ПЦУ Климент подал кассационную жалобу в суд в российской Калуге на решение 21-го арбитражного апелляционного суда в Севастополе.

"Это их судебная система: сначала документы подаются в суд первой инстанции в Симферополе, а потом уже в Севастополь, в апелляционный суд или в Калугу. Зависит от того, какое заявление подано", – пояснил священнослужитель.

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Напомним, архиепископ Климент попросил президента Украины Владимира Зеленского помочь "защитить" собор ПЦУ в Симферополе. Он попросил его обратить внимание на то, что так называемые власти оккупированного полуострова выселяют Крымскую епархию из кафедрального собора Владимира и Ольги в Симферополе.

Ранее Климент обратился к подконтрольным Кремлю крымским властям с просьбой приостановить выселение Крымской епархии из кафедрального собора Владимира и Ольги.

По словам архиепископа Климента, имущество собора в Симферополе после решения суда о передаче в пользование российского Минимущества Крыма, было "разграблено и разломано". Российские власти публично не комментировала эту ситуацию.

Архиепископ Крымской епархии ПЦУ Климент СПЖ

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