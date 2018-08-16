Мы отдыхали на почти пустом диком пляже. На берегу красуются остатки киностудийных заброшенных строений-декораций. И нет у местности хозяина, чтобы до добра довести, да прибыль получать. Да, о чем это я?

Вокзал - лицо города. Вас встречает решетками и провожает Судак абсолютно наплевательски. "Счастливого пути!" - издевается одинокий плакат на стене вокзала. Билетов не было, но два рейса отменили из-за нехватки пассажиров. Люди потеряли 30 минут. По пути тормозит служба гаи. Еще на 20 минут задержка государственного рейса. Пассажиры воют, опаздывают на свои дальнейшие маршруты, что идут по расписанию. В салоне разговор:

- Это же туристы, как так можно? Они же людей "кинули". Билеты продали на одно время, а отправляют совсем на другое. А в кассе говорят, что все места проданы.

- Разве это туристы? Они из Москвы со своей колбасой в Крым едут. Вот при Украине были туристы, когда в Ялту по 3 международных парохода заходили. Те туристы валюту везли. О то были туристы.

Набережная Судака кишит садистами, продающие возможность сфотографироваться с молодыми орлятами. Сволочи лазают по горам и воруют птенцов из гнезд. Потом туго обматывают обе лапы одной веревкой, а клюв заматывают скотчем. В жару открытый клюв спасает от перегрева. Так птицы погибают и их просто выкидывают в урны. Так же мучают шиншил и даже крокодилов, которым пасть тоже заматывают скотчем.

Я подошла и спросила сколько лет живет птица? 50-70 - ответил парень,

- А в такИх условиях? - спросила я. И тут орленок с подрезанными крыльями отчаянно рванул вверх, хозяин резко дернул за веревку, птица упала головой вниз и затрепыхалась. Парень быстро слинял, поняв, что затевается провокационный разговор.

Местные предупредили, будешь разбираться морду набьют.

Мне жаль, что в тот момент у меня не было с собой ни фотоаппарата, ни даже телефона, чтобы заснять Россию, которая пришла вежливо издеваться в Крым.

Закон о защите животных правительству бы не помешал. И для имиджа полезно...

По дороге наблюдали строительство трассы Керчь-Феодосия. Сама дорога из Судака в Симферополь вкось и вкривь покрыта нежным асфальтом, отчего едешь, как по стиральной доске, а местами так вообще уже крошится. И нет привычных глазу посадок, которые служили полям заслоном для снега. Древние мудрецы донесли до нас:

Мы вдыхаем то, что выдыхают деревья, а деревья вдыхают то, что выдыхаем мы. В Крыму становится нечем дышать. Так что верните деревья на место!

В этот раз море бушевало в дуэте со шквальным ветром...