В Крыму сообщили об антирекорде по зараженным коронавирусом

В воскресенье, 9 августа, в Крыму зафиксировали 48 зараженных коронавирусом за сутки.

Об антирекорде заявил так называемый "глава Крыма" Сергей Аксенов на своей странице в социальной сети "ВКонтакте", передает "Интерфакс".

"17 из них выявлены при обращении за медицинской помощью, 28 - среди контактных по ранее зарегистрированным случаям, три – при скрининге здоровых лиц", – написал он.

Ранее антирекорд по суточному приросту больных COVID-19 в Крыму зарегистрировали 5 августа – 39 инфицированных.

Всего за время пандемии, по данным оккупационных властей, выявили 1 517 зараженных, летальных случаев – 17, выздоровели – 1 054.

Как писал OBOZREVATEL ранее, на Буковине резко ухудшилась ситуация с заболеваемостью коронавирусом, из-за чего регион может попасть в "красную" карантинную зону, где снова будут вводить жесткие ограничения.