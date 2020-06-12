В Крыму с ошибкой поздравили "Росию" с праздником: фото позора

В оккупированном Крыму в Алуште разместили баннер ко Дню России, где слово "Россия" написано с ошибкой – с одной буквой "с".

Фото в Facebook опубликовал украинский офицер ВСУ Сергей Нещадим. На снимке показан баннер с российским гербом и флагом и надписью "С Днем Росии".

"В Алуште разместили плакат ко Дню России. Уже экономят на буквах", – отметил Нещадим.

Плакат был размещен в центре города, рядом со зданием администрации оккупантов. Со слов "главы" администрации города Галины Огневой, ошибку быстро заметили и баннер убрали.

"Этот плакат был размещен вчера, примерно в 11:00. Уже в 11:30 его сняли и к вечеру был новый изготовлен и размещен на место. Уже все висит как следует", – сказала она, передает "РИА Новости".

По ее словам, человек, который был ответственный за размещение баннера, будет наказан. Сам же плакат делали в частной типографии в Симферополе, и там тоже не заметили ошибки в слове.

Баннер со словом "Росия" Facebook Сергей Нещадим

Как сообщал OBOZREVATEL, ко Дню России на Саяно-Шушенской ГЭС решили создать гигантское граффити "Россия". В 2009 году на этом объекте произошла масштабная техногенная катастрофа, убившая 75 человек.