В Крыму российские военные экстренно провели боевые учения

София Ковнир Общество 00:58, 27.12.2020

На временно оккупированной территории Севастополя российские военные провели специальные учения под названием "Заступление корабля в боевое дежурство".

Как сообщили в пресс-службе Министерства обороны РФ, их цель – это отработка действия личного состава боевых постов и командных пунктов кораблей при осуществлении экстренного выхода из пункта базирования.

Кроме того, также осуществилась проверка организации приготовления кораблей к заступлению в боевое дежурство и ведение боя против средств воздушного нападения противника.

Стоит отметить, что учения прошли во всех корабельных соединениях Черноморского флота России.

Учения прошли во всех корабельных соединениях Черноморского флота России
Пресс-служба Министерства обороны РФ

Как сообщал OBOZREVATEL:

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