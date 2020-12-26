В Крыму российские военные экстренно провели боевые учения
На временно оккупированной территории Севастополя российские военные провели специальные учения под названием "Заступление корабля в боевое дежурство".
Как сообщили в пресс-службе Министерства обороны РФ, их цель – это отработка действия личного состава боевых постов и командных пунктов кораблей при осуществлении экстренного выхода из пункта базирования.
Кроме того, также осуществилась проверка организации приготовления кораблей к заступлению в боевое дежурство и ведение боя против средств воздушного нападения противника.
Стоит отметить, что учения прошли во всех корабельных соединениях Черноморского флота России.
Как сообщал OBOZREVATEL:
в начале декабря на Херсонщине прошли учения Десантно-штурмовых войск ВСУ. По легенде, воины должны были удерживать противника, высадившегося на морское побережье, до прихода основных сил.
Также поблизости админграницы с временно оккупированным Крымом масштабные маневры устроили украинские танкисты.
Они отработали элементы боя и потренировались отражать наступление врага.