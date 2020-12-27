В Крыму российские военные экстренно провели боевые учения

София Ковнир
София Ковнир
Общество
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В Крыму российские военные экстренно провели боевые учения

На временно оккупированной территории Севастополя российские военные провели специальные учения под названием "Заступление корабля в боевое дежурство".

Как сообщили в пресс-службе Министерства обороны РФ, их цель – это отработка действия личного состава боевых постов и командных пунктов кораблей при осуществлении экстренного выхода из пункта базирования.

Кроме того, также осуществилась проверка организации приготовления кораблей к заступлению в боевое дежурство и ведение боя против средств воздушного нападения противника.

Стоит отметить, что учения прошли во всех корабельных соединениях Черноморского флота России.

Учения прошли во всех корабельных соединениях Черноморского флота России

Как сообщал OBOZREVATEL:

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