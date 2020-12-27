В Крыму российские военные экстренно провели боевые учения

На временно оккупированной территории Севастополя российские военные провели специальные учения под названием "Заступление корабля в боевое дежурство".

Как сообщили в пресс-службе Министерства обороны РФ, их цель – это отработка действия личного состава боевых постов и командных пунктов кораблей при осуществлении экстренного выхода из пункта базирования.

Кроме того, также осуществилась проверка организации приготовления кораблей к заступлению в боевое дежурство и ведение боя против средств воздушного нападения противника.

Стоит отметить, что учения прошли во всех корабельных соединениях Черноморского флота России.

Как сообщал OBOZREVATEL: