В Крыму российские силовики ворвались с обысками к крымским татарам. Фото

В аннексированном Крыму российские силовики проводят обыски в домах у крымских татар.

Об этом 7 июля сообщили на странице "Крымская солидарность" в Facebook. Отмечается, что вооруженные люди в форме находились по шести адресам в разных районах полуострова (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте до конца страницы).

Известно, что обыски начались в 4:15 утра.

Обыски у крымских татар в Крыму Facebook "Крымская солидарность"

"На горячую линию "Крымской солидарности" сообщают о нескольких обысках в разных районах Крыма. 1. Зиядинов Эмиль (пгт. Октябрьское, переулок Карла Маркса, 81). 2. Ибрагимов Исмет (Симферопольский район, Курцы). 3. Меметов Дилявер (Алушта, ул. Туристов, 6). 4. Суфьянов Алим (Бахчисарайский район, c. Железнодорожное, ул. Шмелева, 50а) 5. Хайретдинов Сейран (с.Бахчисарайский район, c. Белокаменка)", – говорится в сообщении.

Обыски у крымских татар в Крыму Facebook "Крымская солидарность"

Позже стало известно еще об одном инциденте в Бахчисарайском районе – в селе Железнодорожное у Суфьянова Алима. Причина обысков не уточняется.

Обыски у крымских татар в Крыму Facebook "Крымская солидарность"

Обыски у крымских татар в Крыму Facebook "Крымская солидарность"

Обыски у крымских татар в Крыму Facebook "Крымская солидарность"

Обыски у крымских татар в Крыму Facebook "Крымская солидарность"

Обыски у крымских татар в Крыму Facebook "Крымская солидарность"

Обыски у крымских татар в Крыму Facebook "Крымская солидарность"

Обыски у крымских татар в Крыму Facebook "Крымская солидарность"

Обыски у крымских татар в Крыму Facebook "Крымская солидарность"

Обыски у крымских татар в Крыму Facebook "Крымская солидарность"

Обыски у крымских татар в Крыму Facebook "Крымская солидарность"

Обыски у крымских татар в Крыму Facebook "Крымская солидарность"

Обыски у крымских татар в Крыму Facebook "Крымская солидарность"

Обыски у крымских татар в Крыму Facebook "Крымская солидарность"

Обыски у крымских татар в Крыму Facebook "Крымская солидарность"

Обыски у крымских татар в Крыму Facebook "Крымская солидарность"

Обыски у крымских татар в Крыму Facebook "Крымская солидарность"

Обыски у крымских татар в Крыму Facebook "Крымская солидарность"

Как писал OBOZREVATEL ранее, в Украине прошли масштабные обыски по делу известного "вора в законе"