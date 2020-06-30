В Крыму реки превратились в ручьи из-за аномальной засухи. Фото
В аннексированном Россией Крыму реки из-за засухи превратились в ручьи.
Речь идет о реках Биюк-Карасу и Танасу в Белогорском районе, которые берут свое начало на самом крупном горном плато Караби-Яйле. Об этом сообщают "Крым.Реалии".
По словам специалистов, весной на полуострове не было осадков. Дождей же в июне недостаточно для того, чтобы пополнить истощившиеся подземные воды, где берут питание истоки этих рек.
"Нужны продолжительные осадки, которых в Крыму нет. Положение в этом году плачевное не только с Танасу и Биюк-Карасу, но и с другими реками и водоемами", – отметил активист общественного движения "Свободный Крым" Решад Меметов.
По его словам, в Белогорском районе также продолжают мелеть Белогорское и Тайганское водохранилища.
Как сообщал OBOZREVATEL, Крым переживает одну из самых масштабных засух за последние 150 лет, а наполнение водохранилищ за время российской оккупации уменьшилось до критического уровня. В этом году крымчане могут остаться даже без питьевой воды. РФ всю вину за вероятную катастрофу пытается переложить на Украину.