В Крыму реки превратились в ручьи из-за аномальной засухи. Фото

В аннексированном Россией Крыму реки из-за засухи превратились в ручьи.

Речь идет о реках Биюк-Карасу и Танасу в Белогорском районе, которые берут свое начало на самом крупном горном плато Караби-Яйле. Об этом сообщают "Крым.Реалии".

По словам специалистов, весной на полуострове не было осадков. Дождей же в июне недостаточно для того, чтобы пополнить истощившиеся подземные воды, где берут питание истоки этих рек.

"Нужны продолжительные осадки, которых в Крыму нет. Положение в этом году плачевное не только с Танасу и Биюк-Карасу, но и с другими реками и водоемами", – отметил активист общественного движения "Свободный Крым" Решад Меметов.

Река Биюк-Карасу вблизи Белогорска

По его словам, в Белогорском районе также продолжают мелеть Белогорское и Тайганское водохранилища.

Пересыхающая река Танасу в Белогорском районе Крыма

Как сообщал OBOZREVATEL, Крым переживает одну из самых масштабных засух за последние 150 лет, а наполнение водохранилищ за время российской оккупации уменьшилось до критического уровня. В этом году крымчане могут остаться даже без питьевой воды. РФ всю вину за вероятную катастрофу пытается переложить на Украину.