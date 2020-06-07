В Крыму разрушили часть знаменитого Воронцовского дворца: показательные фото

В сети показали результаты некачественной реконструкции кровли Воронцовского дворца в оккупированном Россией Крыму, на который так называемые власти полуострова выделили 367 млн рублей.

Соответствующие фото разрушенной кровли опубликовала в Twitter блогер RoksolanaToday&Крым25% (чтобы посмотреть, доскролльте до конца страницы).

"Алупка. Воронцовский. Реконструкция а ля рюс. "Был сильный ветер и временная кровля сложилась и повредила каминную трубу. Замотали,прикрепили,и новую медную крышу разобрали". Любуйтесь!", – отметила блогер.

"Реконструкция" Воронцовского дворца в Крыму RoksolanaToday&Крым25% /Twitter

Она добавила, что так называемой реконструкцией занималась российская компания "Меандр", которая в начале 2020 года была замешана в коррупционном скандале в связи с хищением в особо крупном размере средств бюджета, выделенных на реставрацию мемориальных объектов Исторического бульвара в оккупированном Севастополе.

Отметим, что работы по реконструкции в Воронцовском дворце начались еще в декабре 2018 года.

"Реконструкция" Воронцовского дворца в Крыму RoksolanaToday&Крым25% /Twitter

"Реконструкция" Воронцовского дворца в Крыму RoksolanaToday&Крым25% /Twitter

"Реконструкция" Воронцовского дворца в Крыму RoksolanaToday&Крым25% /Twitter

Ранее OBOZREVATEL писал, что в аннексированном Россией Крыму высыхают водохранилища. Так, Симферопольское заполнено всего на 25%, а всего нехватка воды на полуострове составляет почти 10 млн кубометров.