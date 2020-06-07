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7 июня • обновлено в 14:24
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В Крыму разрушили часть знаменитого Воронцовского дворца: показательные фото

5.3т
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В сети показали результаты некачественной реконструкции кровли Воронцовского дворца в оккупированном Россией Крыму, на который так называемые власти полуострова выделили 367 млн рублей.

Соответствующие фото разрушенной кровли опубликовала в Twitter блогер RoksolanaToday&Крым25% (чтобы посмотреть, доскролльте до конца страницы).

"Алупка. Воронцовский. Реконструкция а ля рюс. "Был сильный ветер и временная кровля сложилась и повредила каминную трубу. Замотали,прикрепили,и новую медную крышу разобрали". Любуйтесь!", – отметила блогер.

"Реконструкция" Воронцовского дворца в Крыму

"Реконструкция" Воронцовского дворца в Крыму

RoksolanaToday&Крым25% /Twitter

Она добавила, что так называемой реконструкцией занималась российская компания "Меандр", которая в начале 2020 года была замешана в коррупционном скандале в связи с хищением в особо крупном размере средств бюджета, выделенных на реставрацию мемориальных объектов Исторического бульвара в оккупированном Севастополе.

Отметим, что работы по реконструкции в Воронцовском дворце начались еще в декабре 2018 года.

"Реконструкция" Воронцовского дворца в Крыму

"Реконструкция" Воронцовского дворца в Крыму

RoksolanaToday&Крым25% /Twitter

"Реконструкция" Воронцовского дворца в Крыму

"Реконструкция" Воронцовского дворца в Крыму

RoksolanaToday&Крым25% /Twitter

"Реконструкция" Воронцовского дворца в Крыму

"Реконструкция" Воронцовского дворца в Крыму

RoksolanaToday&Крым25% /Twitter

Ранее OBOZREVATEL писал, что в аннексированном Россией Крыму высыхают водохранилища. Так, Симферопольское заполнено всего на 25%, а всего нехватка воды на полуострове составляет почти 10 млн кубометров.

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Автор
Глеб Иванов
Тема
Аннексия Крыма
Место
Украина
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