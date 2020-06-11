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11 июня • обновлено в 22:40
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В Крыму пьяная женщина устроила "голое" побоище на пляже. Видео 18+

6.5т
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На пляже в Николаевке возле временно оккупированного Севастополя (АР Крым) женщина устроила массовое побоище.

Видео драки появилось в YouTube. Его сняли очевидцы конфликта и с их слов агрессивная туристка якобы находилась в нетрезвом состоянии (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца. Внимание! Контент 18+).

Драка в Крыму на пляже

Драка в Крыму на пляже

Скриншот видео

На кадрах видно, как отдыхающая бросается на других женщин, бьет, таскает за волосы и громко кричит. В процессе драки с нее стянули купальник, но нарушительницу это не остановило.

Конфликт пытались прекратить некоторые прохожие, но это не увенчалось успехом. Более того, неадекватная женщина даже повалила на землю одного мужчину.

Женщина устроила массовое побоище на пляже в Крыму

Женщина устроила массовое побоище на пляже в Крыму

Скриншот видео

Женщина устроила массовое побоище на пляже в Крыму

Женщина устроила массовое побоище на пляже в Крыму

Скриншот видео

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в сети появилось видео с нетрезвой россиянкой, которая устроила дебош на борту рейса Санкт-Петербург–Сочи. Она громко ругалась матом и угрожала попутчикам физической расправой.

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Читайте все новости по теме "Аннексия Крыма" на OBOZREVATEL.

Автор
Виктория Довгань Виктория Довгань
Тема
Аннексия Крыма
Место
Украина Севастополь
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