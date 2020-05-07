В Крыму произошло серьезное ЧП с военным вертолетом: есть пострадавшие

В аннексированном Россией Крыму совершил жесткую посадку военный вертолет Ми-35, в результате чего пострадали три человека.
Об этом сообщило агентство "Интерфакс" с ссылкой на информированный источник.
В настоящее время пострадавшие госпитализированы в тяжелом состоянии. Уточняется, что инцидент произошел в районе Джанкоя. Транспортно-боевой вертолет совершал плановый согласованный полет.
Ми-35 / Иллюстративное фото
bmpd.livejournal.com
Причины произошедшего не разглашаются.
Ранее OBOZREVATEL сообщал, что вертолет НАТО с военными потерпел крушение посреди моря. Погиб как минимум один человек.
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