В Крыму произошло серьезное ЧП с военным вертолетом: есть пострадавшие

В аннексированном Россией Крыму совершил жесткую посадку военный вертолет Ми-35, в результате чего пострадали три человека.

Об этом сообщило агентство "Интерфакс" с ссылкой на информированный источник.

В настоящее время пострадавшие госпитализированы в тяжелом состоянии. Уточняется, что инцидент произошел в районе Джанкоя. Транспортно-боевой вертолет совершал плановый согласованный полет.

Ми-35 / Иллюстративное фото bmpd.livejournal.com

Причины произошедшего не разглашаются.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что вертолет НАТО с военными потерпел крушение посреди моря. Погиб как минимум один человек.

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