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7 мая • обновлено в 18:38
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В Крыму произошло серьезное ЧП с военным вертолетом: есть пострадавшие

3.2т
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В аннексированном Россией Крыму совершил жесткую посадку военный вертолет Ми-35, в результате чего пострадали три человека.

Об этом сообщило агентство "Интерфакс" с ссылкой на информированный источник.

В настоящее время пострадавшие госпитализированы в тяжелом состоянии. Уточняется, что инцидент произошел в районе Джанкоя. Транспортно-боевой вертолет совершал плановый согласованный полет.

Ми-35 / Иллюстративное фото

Ми-35 / Иллюстративное фото

bmpd.livejournal.com

Причины произошедшего не разглашаются.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что вертолет НАТО с военными потерпел крушение посреди моря. Погиб как минимум один человек.

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Автор
Глеб Иванов
Место
Украина
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Кристина Cтефанова
Кристина Cтефанова
О, уже исправили в заголовке самолёт на вертолёт. С моей подсказки :-D
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3
1
Захаров Дмитрий
Захаров Дмитрий
Кристина Cтефанова, Я видел как то в обозе было написано ''32 августа'')))))
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2
0
Кристина Cтефанова
Кристина Cтефанова
Так Ми-35 - самолёт или вертолёт? Дypкаинцы свою авиацию угробили и уже не понимают разницы. Все живы, слава Богу!
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Общество

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