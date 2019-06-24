В Крыму произошел масштабный блэкаут: без света остались 100 тыс. жителей

В Симферополе в аннексированном Крыму произошел масштабный блэкаут, в результате которого без электричества на 4 часа остались около 100 тысяч местных жителей.

Причиной отключения света стал сильный ветер, сообщает предприятие "Крымэнерго".

Глава "Министерства по чрезвычайным ситуациям" Крыма Сергей Шахов связал это с аварией на одной из линий электропередачи в городе.

Блэкаут в Крыму Новости Севастополя sev.life

Отмечается, что произошел обрыв на двух высоковольтных линиях: ВЛ 110 кВ Северная – Восточная и ВЛ 110 кВ Симферопольская ТЭЦ – Северная.

Спустя 4 часа подача электроэнергии была восстановлена.

Как сообщал OBOZREVATEL, в начале мая в городах аннексированного Крыма разбушевались ураганные ветра, которые привели к масштабным авариям в энергосистемах полуострова.

До этого подобное ЧП произошло в январе – 27 крымских населенных пунктов остались без электричества из-за непогоды.

29 декабря оказались обесточенными Набережное и частично Заветное в Ленинском районе Крыма.

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