Крым массово заселяют россиянами. Повторяется трагедия 1944 года – Мустафа Джемилев

В понедельник, 18 мая, отмечается 76-я годовщина депортации крымских татар – начало одного из самых трагических периодов в жизни крымскотатарского народа, устроенного советской властью во главе с Кремлем.

6 лет назад Россия силой аннексировала Крым, где вновь подвергла крымских татар преследованиям и гонениям, только уже другими методами. Как РФ взяла под контроль коренных жителей полуострова, скольким пришлось покинуть родину, как продвигается возвращение Крыма – в интервью OBOZREVATEL рассказал лидер крымскотатарского народа, народный депутат партии "Европейская солидарность" Мустафа Джемилев.

– События, произошедшие 76 лет назад, и то, что происходит сейчас в Крыму – что их объединяет?

– Можно сказать, что это рецидив в несколько искаженной форме того, что произошло в 1944 году. Примерно та же политика, как в 44-м: хотя не сажают в скотские вагоны и не отправляют с полуострова, но создают условия, чтобы крымские татары покидали Крым.

Мустафа Джемилев "Лига.net"

Происходит массовое заселение полуострова гражданами РФ. В отчете генсека ООН за прошлый год говорится, что за 5 лет оккупации они переселили 140 тысяч россиян, но на самом деле – в несколько раз больше. Разумеется, происходит русификация, хотя Путин в пропагандистских целях еще в 2014 году принял закон о так называемой реабилитации народов Крыма, но все происходит с точностью наоборот.

Антикрымскотатарский психоз на высшем уровне гораздо сильнее, чем был при советской власти.

И самое трагичное то, что народ, после геноцида 44-го года наконец вернулся на родину, начал восстанавливать свою национальную жизнь, но сейчас снова вынужден покидать родную землю. Народ, который столько лет боролся против тоталитарного режима, за демократию, теперь снова оказался под режимом, который даже хуже советского.

– Сколько крымских татар стали жертвами нынешнего российского режима?

– По нашим оценкам, около 30 тысяч крымских татар вынуждены были покинуть Крым. Может быть, в абсолютных цифрах и не так много, но для такого малочисленного народа это составляет около 10%.

Те, кто остались в Крыму, подвергаются преследованиям, как и при советской власти. Раньше на 18 мая мы собирали митинги на площади, сейчас это запрещено, можно только возложить цветы к памятнику жертвам депортации, и то под контролем властей. Если там соберется определенное количество людей, это уже могут посчитать несанкционированным митингом.

– К каким методам запугивания и притеснения крымских татар прибегает так называемая крымская власть, кроме обысков и арестов?

– Тотальный контроль за поведением, за мыслями людей. Отслеживают интернет, прослушивают телефоны, читают электронную почту. Поставить лайк под неугодной "власти" публикацией – это уже основание для привлечения человека к ответственности.

Мустафа Джемилев "Украинская правда"

В мечети молиться можно только под контролем властей, там везде прослушка. А если собраться отдельно, это уже незаконно.

– Крымские татары подвергаются пыткам? Были случаи за последнее время?

– Я не знаю ни одного случая, когда задержанного крымского татарина не избивают. Почти все подвергаются избиению и издевательствам.

– Ровно год назад в Украине поменялась власть. За этот период мы стали ближе или наоборот отдалились от возвращения Крыма?

– К сожалению, у команды Зеленского этот вопрос не на первом месте, или, скажем, не на том уровне, как это было раньше. Но тем не менее какие-то шаги предпринимаются. Например, подписание президентом указа о признании 26 февраля Днем сопротивления Крыма оккупации.

Мы ожидаем, что Зеленский все-таки поддержит и от своего имени внесет соответствующие законы – закон о коренных народах, о статусе крымскотатарского народа, поправки в Конституцию относительно статуса автономной республики Крым в Украине. Это были бы существенные шаги.

Но в целом мы как-то утратили ту остроту. Понятно, что в мире много разных событий, которые чаще занимают первые страницы полос мировых изданий. Но тем не менее каких-то существенных мер по тому, чтобы тема Крыма была представлена на должном уровне, к сожалению, не делается.

– Какой самый реалистичный сценарий возврата Крыма?

– Ясно, что при режиме Путина полуостров вряд ли возвратится, хотя экс-канцлер ФРГ Герхард Шредер недавно сказал, что ни один президент РФ после Путина не будет возвращать Крым. Но я думаю, что следующий президент России будет намного умнее Путина, и поймет, что в интересах его страны быть цивилизованным государством и соблюдать международное право. А это значит освобождение всех занятых оккупантами территорий – Крыма и Донбасса.

Мустафа Джемилев "5 канал"

Но для этого необходимо очень активное участие международного сообщества. В первую очередь – усиление санкций. Вопрос решится только тогда, когда Россия поймет, что это просто катастрофа для них, и что нужно вести себя прилично.

– Но до Путина даже с санкциями это не доходит.

– Он поднимал на этом свой рейтинг. Именно этот ура-патриотизм и возвратил территории. К сожалению, в России вот такое удачно украденное считается очень хорошим делом. И просто отказаться от этого, сказать, что он ошибается… Есть одна песня со словами: "ошибаются все, но только настоящий мужчина может сказать "я был неправ". В Кремле пока таких мужчин нет.

– Есть мнение, что в 2014 году захват Крыма поднял рейтинг Путина, но сейчас он его наоборот топит, и полуостров становится для Путина головной болью.

– Уже очень многие понимают, что если раньше жители Крыма приезжали в Москву и их встречали как героев, то теперь они все больше вызывают раздражение. Будто они виноваты в том, что в России сейчас все плохо.

Это была такая ловушка для РФ, в которую ее удачно загнали. Но, к сожалению, на Западе есть силы, которые считают, что чем больше Крым будет в руках России, тем лучше, потому что полуостров будет ослаблять эту агрессивную страну. Но для нас это катастрофично, так как каждый день оккупации – огромный урон для нашего народа.

Мы заинтересованы в скорейшей деоккупации, что также в интересах самой России.

– Чем дальше, тем сложнее бороться за сознание крымчан. Есть ли какая-то точка невозврата?

– При Советском Союзе тоже была страшная пропаганда, но народ ее выдержал, и в течение этих лет перестройки, потом независимости Украины мышление граждан было восстановлено. И тут произойдет то же самое. Но что будут огромные потери – это правда. Они сейчас отравляют даже сознание детей, это и милитаризация полуострова, и русификация населения.