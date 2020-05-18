Крым массово заселяют россиянами. Повторяется трагедия 1944 года - Мустафа Джемилев

"При Советском Союзе тоже была страшная пропаганда, но народ ее выдержал"

"К сожалению, у команды Зеленского этот вопрос (возвращение Крыма - Ред.) не на первом месте"

"Я не знаю ни одного случая, когда задержанного крымского татарина не избивают"

В понедельник, 18 мая, отмечается 76-я годовщина депортации крымских татар – начало одного из самых трагических периодов в жизни крымскотатарского народа, устроенного советской властью во главе с Кремлем.

6 лет назад Россия силой аннексировала Крым, где вновь подвергла крымских татар преследованиям и гонениям, только уже другими методами. Как РФ взяла под контроль коренных жителей полуострова, скольким пришлось покинуть родину, как продвигается возвращение Крыма – в интервью OBOZREVATEL рассказал лидер крымскотатарского народа, народный депутат партии "Европейская солидарность" Мустафа Джемилев.

– События, произошедшие 76 лет назад и то, что происходит сейчас в Крыму – что их объединяет?

– Можно сказать, что это рецидив в несколько искаженной форме того, что произошло в 1944 году. Примерно та же политика, конечно, людей, как в 44-м, не сажают в скотские вагоны и не отправляют с полуострова, но создают условия, чтобы они покидали Крым.

Мустафа Джемилев "Лига.net"

Происходит массовое заселение полуострова гражданами РФ. В отчете генсека ООН за прошлый год говорится, что за 5 лет оккупации они переселили 140 тысяч россиян, но на самом деле в несколько раз больше. Разумеется, происходит русификация, хотя Путин в пропагандистских целях еще в 2014 году принял закон о так называемой реабилитации народов Крыма, но все происходит с точностью наоборот.

Антикрымскотатарский психоз на высшем уровне, даже намного выше, чем было при советской власти.

И самое трагичное то, что народ, который через более полувека после геноцида 44-го года наконец вернулся на родину и начал восстанавливать свою национальную жизнь, сейчас снова вынужден покидать родную землю. Народ, который столько лет боролся против тоталитарного режима, за демократию, теперь снова оказался под режимом, который даже хуже советского.

– Сколько крымских татар стали жертвами нынешнего российского режима?

– По нашим оценкам, около 30 тысяч крымских татар вынуждены были покинуть Крым. Может быть, в абсолютных цифрах это не так много, но для такого малочисленного народа это составляет около 10%.

Те, которые остались в Крыму, подвергаются преследованиям, как и при советской власти. Раньше на 18 мая мы собирали митинги на площади, сейчас это запрещено, можно только возложить цветы к памятнику жертвам депортации, и то под контролем властей. Если там соберется определенное количество людей, это уже могут посчитать несанкционированным митингом.

– К каким методам запугивания и притеснения крымских татар прибегает так называемая крымская власть, кроме обысков и арестов?

– Тотальный контроль за поведением, за мыслями людей. Отслеживают интернет, прослушивают телефоны, читают электронную почту. Поставить лайк под неугодной "власти" публикацией – это уже основание для привлечения человека к ответственности.

Мустафа Джемилев "Украинская правда"

В мечети молиться можно только под контролем властей, там везде прослушка. А если собраться отдельно, это уже незаконно.

– Крымские татары подвергаются пыткам? Были случаи за последнее время?

– Я не знаю ни одного случая, когда задержанного крымского татарина не избивают. Почти все подвергаются избиению и издевательствам.

– Ровно год назад в Украине поменялась власть. За этот период мы стали ближе, или наоборот отдалились от возвращения Крыма?

– К сожалению, у команды Зеленского этот вопрос не на первом месте, или, скажем, не на том уровне, как это было раньше. Но, тем не менее, какие-то шаги предпринимаются. Например, подписание президентом указа о признании 26 февраля Днем сопротивления Крыма оккупации.

Мы ожидаем, что Зеленский все-таки поддержит и от своего имени внесет соответствующие законы – закон о коренных народах, о статусе крымскотатарского народа, поправки в Конституцию относительно статуса автономной республики Крым в Украине. Это были бы существенные шаги.

Но в целом мы как-то утратили ту остроту. Понятно, что в мире много разных событий, которые чаще занимаю первые страницы полос мировых изданий. Но тем неимение каких-то существенных мер по тому, чтобы тема Крыма была представлена на должном уровне, к сожалению, не делается.

– Какой самый реалистичный сценарий возврата Крыма?

– Ясно, что при режиме Путина полуостров вряд ли возвратиться, хотя экс-канцлер ФРГ Герхард Шредер недавно сказал, что ни один президент РФ после Путина не будет возвращать Крым. Но я думаю, что следующий президент России будет намного умнее Путина, и поймет, что в интересах его страны быть цивилизованным государством, и соблюдать международное право. А это значит освобождение все занятые оккупантами территории, как Крыма, так и Донбасса.

Мустафа Джемилев "5 канал"

Но для этого необходимо очень активное участие международного сообщества. В первую очередь – усиление санкций. Вопрос решится только тогда, когда Россия поймет, что это просто катастрофа для них, и что нужно вести себя прилично.

– Но до Путина даже с санкциями это не доходит.

– Он поднимал на этом свой рейтинг, вот этот ура-патриотизм, возвратил территории. К сожалению, в России вот такое удачно украденное считается очень хорошим делом. И просто отказаться от этого, и сказать, что он ошибается… Есть одна песня со словами: "ошибаются все, но только настоящий мужчина может сказать "я был не прав". В Кремле пока таких мужчин нет.

– Есть много мнений о том, что если в 2014 году захват Крыма поднял рейтинг Путина, то сейчас он его наоборот топит, и полуостров становится для Путина головной болью.

– Уже очень многие понимают, что если раньше жители Крыма приезжали в Москву и их встречали как героев, то теперь они больше вызывают раздражение. Будто они виноваты в том, что в России сейчас все плохо.

Это была такая ловушка для РФ, в которую ее удачно загнали. Но, к сожалению, на Западе есть силы, которые считают, что чем больше Крым будет в руках России, тем лучше, потому что полуостров будет все больше ослаблять эту агрессивную страну. Но для нас это катастрофично, так как каждый день оккупации – это огромный урон для нашего народа.

Мы заинтересованы в скорейшей деоккупации, что также в интересах самой России.

– Чем дальше, тем будет сложнее бороться за сознание крымчан. Есть ли какая-то точка невозврата?

– При Советском Союзе тоже была страшная пропаганда, но народ ее выдержал, и в течении этих лет перестройки, потом независимости Украины мышление граждан было восстановлено. И тут произойдет тоже самое. Но то, что будут огромные потери – это правда. Они сейчас отравляют и сознание детей, это и милитаризация полуострова, и русификация населения.

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