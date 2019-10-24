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24 октября • обновлено в 18:11
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"В Украине лучше!" В Крыму пожаловались на лекарства и продукты оккупантов

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В сети жители аннексированного Крыма устроили перепалку с приезжими из России из-за некачественных продуктов питания и лекарств, которые предлагают оккупанты на полуострове.

Подтверждающие скриншоты опубликовала в Twitter блогер RoksolanaToday&Крым25% (чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца).

Спор разгорелся из-за крымчанки, которую задержали на админгранице Украины и Крыма с лекарствами с материковой части (100 таблеток "Корвалтаб").

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В Крыму пожаловались на лекарства и продукты оккупантов

В Крыму пожаловались на лекарства и продукты оккупантов

Бывшая жительница российского Санкт-Петербурга огрызнулась, "наехав" на крымчан. "Да прекрасно обходились и обходимся лекарствами, а кому не хватает чего-то украинского, граница открыта, никого насильно не держат, а то как денежки заработать и от фаш*ков укрыться, то Россия. Но лекарства, колбасу и конфеты подавай из Украины - зажралися крымский народ", – написала она, заручившись поддержкой еще одной россиянки.

"В Украине лучше!" В Крыму пожаловались на лекарства и продукты оккупантов

"Лекарства, сыры, колбасы, конфеты однозначно лучше. А про сало вообще молчу, я так понимаю, здесь сало хорошее вообще никто не видал", "Вы лично этих фаш*стов видели, не по федеральным каналам?" – осадили их крымчане.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в аннексированном Крыму люди пожаловались, что не могут попасть в государственные больницы, поскольку очередь длится неделями, а то и месяцами.

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Читайте все новости по теме "Аннексия Крыма" на OBOZREVATEL.

Тема
Аннексия Крыма
Место
Украина
Тег
Крым
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hunt andres
hunt andres
Очередной пиз деж от ипанутых роксолан и Ко. Проходим мимо.
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Северг Олег
Северг Олег
Опять роксолана скулит ? Что то мне подсказывает что в любом случае если видишь заголовок "Крым возмущён оккупантами" или "В Крыму возмутились ужасами оккупации" всегда, в 100 случаях из 100 ты наткнёшься на скулящее Роксолану. Ровно так же как если видишь заголовок " В ЕС призвали дать жёсткий отпор России" речь идёт о шпротах или пшеках.
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Pyankovsky Alexey
Pyankovsky Alexey
Я лично сидел фашистов, и не по федеральным каналам
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ПНХ ПТН
ПНХ ПТН
Pyankovsky Alexey, в зеркале
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