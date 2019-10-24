"В Украине лучше!" В Крыму пожаловались на лекарства и продукты оккупантов

В сети жители аннексированного Крыма устроили перепалку с приезжими из России из-за некачественных продуктов питания и лекарств, которые предлагают оккупанты на полуострове.

Подтверждающие скриншоты опубликовала в Twitter блогер RoksolanaToday&Крым25% (чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца).

Спор разгорелся из-за крымчанки, которую задержали на админгранице Украины и Крыма с лекарствами с материковой части (100 таблеток "Корвалтаб").

В Крыму пожаловались на лекарства и продукты оккупантов

Бывшая жительница российского Санкт-Петербурга огрызнулась, "наехав" на крымчан. "Да прекрасно обходились и обходимся лекарствами, а кому не хватает чего-то украинского, граница открыта, никого насильно не держат, а то как денежки заработать и от фаш*ков укрыться, то Россия. Но лекарства, колбасу и конфеты подавай из Украины - зажралися крымский народ", – написала она, заручившись поддержкой еще одной россиянки.

"Лекарства, сыры, колбасы, конфеты однозначно лучше. А про сало вообще молчу, я так понимаю, здесь сало хорошее вообще никто не видал", "Вы лично этих фаш*стов видели, не по федеральным каналам?" – осадили их крымчане.

Какие ж они долбанытые,балалайки!

"как денежки заработать,от фашиков укрыться то Россия,но бля лекарства,колбасу и конфеты подавай Украина,зажрался крымский народ"-ообщает крымчанам припершаяся в Симферополь из Сестрорецка(Питер) Юля

комменты под статьей про украинские лекарства pic.twitter.com/j7oOqXKVNu — RoksolanaToday&Крым25% (@KrimRt) October 24, 2019

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в аннексированном Крыму люди пожаловались, что не могут попасть в государственные больницы, поскольку очередь длится неделями, а то и месяцами.

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