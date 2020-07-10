В Крыму после шторма бухта превратилась в помойку: повсюду мусор и фекалии. Фото

В оккупированном Россией Севастополе после шторма в Артиллерийской бухте на поверхности воды образовались большие скопления мусора.

В таких "мусорных островах" плавает пластик, целлофановые пакеты, фекалии и гниющие водоросли, передает "Крым.Реалии".

Такое количество мусора прибило к берегу из-за того, что в бухту выходит коллектор, собирающий канализацию с города. Возле выхода трубы в оконечности бухты в центре Севастополя часто собираются такие "острова" из отходов. В результате по бухте плавают пластиковые бутылки, пакеты, пищевые отходы, фекалии, трупы птиц.

При этом возле загрязненной бухты расположился центральный пляж города – "Мыс Хрустальный", но его из-за мусора не закрыли для посещения.

Бухта в Севастополе Крым. Реалии

По сообщению горожан, после шторма на многие пляжи Севастополя также вынесло мусор, который убирают арендаторы.

Издание пишет, что оккупационные "власти" Севастополя не могут убирать мусор на воде, так как отсутствует судно-мусоросборщик в рабочем состоянии.

Отмечается, что до аннексии в Севастополе регулярно работали два мусоросборщика, которые обслуживали все бухты города.

Мусор в бухте Севастополя Крым. Реалии

Как сообщал OBOZREVATEL, в оккупированном Россией Крыму в начале курортного сезона на пляжах кучами лежали горы мусора.