В Крыму покрылась трещинами мини-копия Керченского моста. Фото

В оккупированном Крыму треснула миниатюрная копия незаконно построенного Керченского моста, установленная в Комсомольском парке города Керчь.

Несмотря на аварийность конструкции, ее не закрыли и она до сих пор доступна для пешеходов. Об этом сообщает издание "Крим.Реалии" (чтобы посмотреть фото, доскролльте новость до конца).

Отмечается, что первые трещины на объекте появились еще в начале осени 2020 года.

Копия Керченского моста ua.krymr.com

Тогда глава российской администрации города Сергей Бороздин уверял, якобы ремонт миниатюрного моста проведет ООО "Стройгарант", которое занималось его монтажом.

Сейчас под конструкцией видны следы определенных штукатурных работ, однако там до сих пор наблюдаются разрывы и продольные трещины.

Копия Керченского моста покрылась трещинами ua.krymr.com

Известно, что копию Керченского моста установили в парке осенью 2019 года. Его длина достигает 55 метров, а весит конструкция 2,5 тонны. Местная власть "строила" переправу, надеясь, что этот объект будет привлекать в город туристов и служить "точкой притяжения" людей.

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