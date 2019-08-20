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В Крыму похвастались толпами туристов из Украины: появилось разоблачение

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Оккупационные власти Крыма обнародовали неправдивые данные о количестве украинцев, которые приехали в 2019 году отдохнуть на аннексированном полуострове.

Об этом сообщил в комментарии "Укринформу" представитель Госпогранслужбы Андрей Демченко.

"Пассажиропоток через админграницу с оккупированным Крымом мы фиксируем на уровне предыдущего года. За семь месяцев как в этом году, так и в прошлом админграницу пересекло около 1 млн 350 тысяч человек. Но говорить о том, что это едут туристы, нельзя. Поскольку приведенные данные – это только количество именно пересечений. А некоторые люди могут несколько раз в день или неделю там проезжать", – отметил он.

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В Крыму попались на лжи о туристах из Украины

В Крыму попались на лжи о туристах из Украины

Крым.Реалии

По словам Демченко, "власти" Крыма преследуют цель дать "картинку" посещаемости оккупированного Крыма украинцами из материковой части. Так, в 2018 году они говорили о 800 тысячах туристов из материковой Украины. ГПСУ проанализировала эти данные и выяснила, что приведенные цифры касаются количества именно пересечений. В этом году крымская "власть" уже говорит о 200 тысячах туристов из материковой Украины.

"Поэтому можно сказать, что они манипулируют данными по туристическому потоку украинцев в Крым", – подчеркнул Демченко.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее так называемый глава аннексированного Крыма Сергей Аксенов заявил, что полуостров в ходе курортного сезона посетило уже якобы 2,2 млн туристов и 200 тысяч из них – украинцы.

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Тема
Аннексия Крыма
Место
Украина
Теги
Государственная пограничная служба Украины Крым отдых Крым
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Семёнов Александр
Семёнов Александр
Фиолент "Грот Дианы" ...Из рубрики "КРЫМ КОТОРЫЙ ВЫ ПОТЕРЯЛИ"...у меня там участок 8 соток )))
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