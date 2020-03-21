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21 марта • обновлено в 17:18
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В Крыму подтвержден первый случай заболевания коронавирусом

2.3т
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В оккупированном Россией Крыму зафиксирован первый случай заболевания коронавирусом.

Об этом заявил главарь оккупантов Сергей Аксенов в Facebook. По его словам, инфицированный вернулся из Франции, но при пересечении границы он этой информации не сообщил.

"С симптомами ОРВИ он был госпитализирован в медицинское учреждение по месту жительства с соблюдением всех мер инфекционной безопасности, в отдельный бокс. Результат подтвержден в установленном порядке. Пациент получает необходимое лечение в соответствии с действующим протоколом Министерства здравоохранения. Состояние больного средней степени тяжести", – рассказал Аксенов.

По его словам, круг лиц, с которым контактировал заболевший, уже установлен и изолирован под наблюдением врачей.

Коронавирус добрался до Крыма

Коронавирус добрался до Крыма

Как писал OBOZREVATEL, в Украине зафиксировано 42 случая заболевания коронавирусом, из которых 25 – в Черновицкой области.

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Автор
Кирилл Лютый
Темы
Аннексия Крыма Коронавирус
Персона
Сергей Аксенов
Место
Украина
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