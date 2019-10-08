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8 октября • обновлено в 14:29
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"Царь холопов не услышал": в Крыму поднялась новая волна гнева

1.5т Читать материал на украинском

В оккупированной Ялте местные жители собрали подписи под обращением в Администрацию президента РФ Владимира Путина о запрете установки заборов, которые перекрывают вид на побережье и доступ к морю, однако там сказали решать все на местном уровне.

Об этом на своей странице в Twitter написал пользователь под ником Крымский бандеровец, добавив скриншот с паблика Вконтакте под названием "Феодосия. Подслушано".

"Крым. Ватники пожаловались Путину на заборы, но сцарь холопов не услышал", - подписал публикацию пользователь.

Один из заборов в Ялте, который перекрывает путь к морю

Один из заборов в Ялте, который перекрывает путь к морю

jalita.com

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В самом сообщении из паблика сказано, что в ответ на акцию "За Крым без заборов" Администрация Путина сказала, что подписанты не приложили реакцию региональной власти.

"Говоря простым языком, нужно получить от местных облаевых отказ в сносе заборов и прочего, за что они так героически сражались", - сказано в публикации.

В комментариях пользователи оставляют саркастические комментарии.

"Не для того вас присоединяли", "В Ялте прессу собрали, заборы убрали, обратно в 2 раза больше поставили", "Уберут заборы, как же, обрадовался, ага... Не для того именинник (Путин. – Ред.) раздал народные земли, чтоб их вытаптывали отары тебе подобных".

Как писал OBOZREVATEL, крымчане пожаловались Путину из-за того, что чиновники в оккупированном Крыму якобы лишают их законных земельных участков.

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Тема
Аннексия Крыма
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Валевич Борис
Валевич Борис
Неблагодарные собаки - расеюшка избавила их от хунты и фошиздов, а они еще скулят
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Pyankovsky Alexey
Pyankovsky Alexey
Видно же, объект какой-то охраняемых, на таком зобор обязан быть, такой порядок. Слово порядок скаклам наверное неизвестно?) у них ума только хватает на границе ров с забором поставить
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Себостьян Прейро
Себостьян Прейро
Pyankovsky Alexey, видно сразу что в Крыму тебя никогда небыло и не будет. Страна заборов и крлючей проволки
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Захаров Дмитрий
Захаров Дмитрий
В ЕВРОПЕ УКРАИНУ КРАСИВО ТКНУЛИ НОСОМ ИЗ-ЗА ПРИНАДЛЕЖНОСТИ КРЫМА: Спецпредставитель ОБСЕ Мартин Сайдик на проходящем в Австрии международном форуме Salzburg Europe Summit напомнил о том, что Крым до включения в состав Украинской ССР уже принадлежал России. Во время дискуссии Сайдика попросили прокомментировать крымский референдум 2014 года, но тот отказался. "Прошу вас понять, что я относительно темы Крыма не выражаю позицию, поскольку являюсь специальным представителем и сфера моей ответственности — Донбасс", — объяснил спецпредставитель ОБСЕ. Однако позже Сайдик еще раз взял слово и напомнил присутствующим, что во времена Советского Союза полуостров около 30 лет находился в составе РСФСР, затем 37 лет был частью Украинской ССР, "а до этого была Российская империя".
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Себостьян Прейро
Себостьян Прейро
Захаров Дмитрий, влажные фантазии. Санции за Крым уже сняли?! Пхаххахах
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