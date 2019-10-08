"Царь холопов не услышал": в Крыму поднялась новая волна гнева

В оккупированной Ялте местные жители собрали подписи под обращением в Администрацию президента РФ Владимира Путина о запрете установки заборов, которые перекрывают вид на побережье и доступ к морю, однако там сказали решать все на местном уровне.

Об этом на своей странице в Twitter написал пользователь под ником Крымский бандеровец, добавив скриншот с паблика Вконтакте под названием "Феодосия. Подслушано".

"Крым. Ватники пожаловались Путину на заборы, но сцарь холопов не услышал", - подписал публикацию пользователь.

Один из заборов в Ялте, который перекрывает путь к морю jalita.com

В самом сообщении из паблика сказано, что в ответ на акцию "За Крым без заборов" Администрация Путина сказала, что подписанты не приложили реакцию региональной власти.

"Говоря простым языком, нужно получить от местных облаевых отказ в сносе заборов и прочего, за что они так героически сражались", - сказано в публикации.

В комментариях пользователи оставляют саркастические комментарии.

"Не для того вас присоединяли", "В Ялте прессу собрали, заборы убрали, обратно в 2 раза больше поставили", "Уберут заборы, как же, обрадовался, ага... Не для того именинник (Путин. – Ред.) раздал народные земли, чтоб их вытаптывали отары тебе подобных".

Крым. Ватники пожаловались путину на заборы, но сцарь холопов не услышал pic.twitter.com/ZHMCIeyVNm — КРЫМский бандеровец (@CrimeaUA1) 8 октября 2019 г.

Как писал OBOZREVATEL, крымчане пожаловались Путину из-за того, что чиновники в оккупированном Крыму якобы лишают их законных земельных участков.

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