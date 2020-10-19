В аннексированном Крыму пересохло уникальное бирюзовое озеро

Obozrevatel Общество 15:29, 19.10.2020

В аннексированном Крыму практически высохло уникальное озеро Панагия.

Причиной этого стала засуха и нерациональное использование российскими оккупантами водных ресурсов полуострова, сообщила RoksolanaToday&КрымUA в Twitter.

"Засуха. Озеро Панагия – из бирюзового здесь остался только дурнуватый катамаран на дне лужи под величественными скалами и лесом Зеленогорья. На тарзанке,помните – вжууух! и плююх в ярко-бирюзово-изумрудное озеро?" – написала она.

Засуха в аннексированном Крыму
Twitter RoksolanaToday&КрымUA

В другой публикации пользователя говорится: "Посмотрите свои фото до 2014-го – озеро Панагия в Зеленогорье было аж двадцатиметровой глубины! И виды фантастической ярко-зеленой воды... Сейчас лужа-лужей И катамаран, как насмешка".

Засуха в аннексированном Крыму
Twitter RoksolanaToday&КрымUA

Обмеление озера связывают не только с засухой, но и с хищническим использованием оккупантами водных ресурсов Крыма для нужд российских военных и местной промышленности.

В аннексированном Крыму пересохло озеро Панагия
Twitter RoksolanaToday&КрымUA
От уникального водоема практически ничего не осталось
Twitter RoksolanaToday&КрымUA
Ранее глубина Панагии составляла до 20 метров
Twitter RoksolanaToday&КрымUA
Катамаран смотрится на берегу как насмешка
Twitter RoksolanaToday&КрымUA
Так озеро выглядело еще в 2018 году
flot2017.com

Как сообщил OBOZREVATEL, из-за дефицита воды в аннексированном Крыму вслед за Симферопольским, Бахчисарайским районом и Алуштой водоснабжение по графику ввели в Белогорске, а Севастополь перешел в "режим повышенной готовности".

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