В Крыму пересохли реки из-за аномальной засухи: на месте ручьев теперь лужи

На территории временно аннексированного Россией Крыма пересохли пять рек. Из-за отсутствия осадков летом они превратились в ручьи и лужи.

Речь идет о реках Кача, Альма, Черная, Бельбек и Танасу. Об этом, ссылаясь на данные гидрометеорологов оккупированного полуострова, сообщает "Сегодня".

Отмечается, что водоемы обмелели из-за того, что лето было слишком жарким и скупым на дожди. По словам местных жителей, пересохшие реки наполняли хранилища, которые обеспечивали хозяйства питьевой водой. Однако теперь там, где раньше были ручьи, остались только лужи с мертвой рыбой.

В частности, с 26 июля в Крыму пересохла река Кача, что возле села Суворово, 3 августа – Альма, расположенная выше Партизанского водохранилища, 13 августа – Черная, что выше Чернореченского водохранилища, 18 августа – река Бельбек у села Фруктовое. А уже 29 августа, впервые за историю гидрометеорологических наблюдений, была обезвожена и река Танасу, которая является правым притоком Биюк-Карасу.

В результате поступление воды в водохранилища Партизанское и Чернореченское прекратилось, а в остальные – стало незначительным. Так называемые власти оккупированного полуострова причину пересыхания рек усматривают только в недоборе осадков – этим летом они носили кратковременный, ливневой и исключительно локальный характер.

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