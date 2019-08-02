В Крыму отравили побережье Черного моря: жители забили тревогу

Побережье Черного моря в аннексированном Крыму отравили неизвестным веществом, которое образовало на поверхности воды пленку.
Об этом сообщила в Twitter блогер RoksolanaToday&Крым25%, показав подтверждающие фото из Севастополя (чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца).
На кадрах видно, что вода в том месте, где вылили отраву, стала зеленой и мутной. "Севастополь в родной говени. Отравили дер*мом побережье от Голубой бухты до Балаклавы", – написала блогер.
Черное море
Twitter RoksolanaToday&Крым25%
Черное море
Twitter RoksolanaToday&Крым25%
Черное море
Twitter RoksolanaToday&Крым25%
Черное море
Twitter RoksolanaToday&Крым25%
Один из пользователей в комментариях поделился похожим фото, сделанным в Артиллерийской бухте Севастополя.
Черное море
Twitter abtohton
Севастополь в родной говени— RoksolanaToday&Крым25% (@KrimRt) August 2, 2019
отравили дерьмом побережье от Голубой бухты до Балаклавы pic.twitter.com/1Dk39yO5Ri
Как писал OBOZREVATEL, Черное море находится на пороге экологической катастрофы. В нем обнаружено в 2 раза больше пластиковых отходов, чем в Средиземном.
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