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В Крыму отравили побережье Черного моря: жители забили тревогу

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Побережье Черного моря в аннексированном Крыму отравили неизвестным веществом, которое образовало на поверхности воды пленку.

Об этом сообщила в Twitter блогер RoksolanaToday&Крым25%, показав подтверждающие фото из Севастополя (чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца).

На кадрах видно, что вода в том месте, где вылили отраву, стала зеленой и мутной. "Севастополь в родной говени. Отравили дер*мом побережье от Голубой бухты до Балаклавы", – написала блогер.

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Черное море

Черное море

Twitter RoksolanaToday&Крым25%

Черное море

Черное море

Twitter RoksolanaToday&Крым25%

Черное море

Черное море

Twitter RoksolanaToday&Крым25%

Черное море

Черное море

Twitter RoksolanaToday&Крым25%

Один из пользователей в комментариях поделился похожим фото, сделанным в Артиллерийской бухте Севастополя.

Черное море

Черное море

Twitter abtohton

Как писал OBOZREVATEL, Черное море находится на пороге экологической катастрофы. В нем обнаружено в 2 раза больше пластиковых отходов, чем в Средиземном.

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Тема
Аннексия Крыма
Место
Украина Севастополь
Теги
Черное море Крым
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