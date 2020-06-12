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12 июня • обновлено в 07:05
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В Крыму открыли курортный сезон: оккупанты показали "переполненные" пляжи. Видео

4.9т
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Открытие курортного сезона в оккупированном Крыму сняли на видео. На нем видно, что на пляжах Ялты уже есть люди, они загорают и купаются.

Ролик опубликовал на своем YouTube-канале блогер Александр Михайленко. По его словам, большинство отдыхающих россияне, в основном москвичи и петербуржцы (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте до конца страницы).

Сотрудники пляжа рассказали, что шезлонги начнут предоставлять только с 15 июня. Их стоимость составит около 300 рублей (114 гривен) в час. Кроме того, на полуострове во всю работают кафе и рестораны.

Отдых в Крыму 2020

Отдых в Крыму 2020

YouTube Александра Михайленко

Отдых в Крыму 2020

Отдых в Крыму 2020

YouTube Александра Михайленко

"В прошлом году людей, конечно, было больше, намного больше, но в связи с ситуацией, которая творится в мире, я считаю, что их много. Пляжи в Ялте реально забиты, и сегодня обычный день, представляю, что здесь будет в выходной", – сказал автор видео.

Отдых в Крыму 2020

Отдых в Крыму 2020

YouTube Александра Михайленко

Отдых в Крыму 2020

Отдых в Крыму 2020

YouTube Александра Михайленко

Отдых в Крыму 2020

Отдых в Крыму 2020

YouTube Александра Михайленко

Также он показал прогулку по набережной. На ней практически безлюдно.

Отдых в Крыму 2020

Отдых в Крыму 2020

YouTube Александра Михайленко

Отдых в Крыму 2020

Отдых в Крыму 2020

YouTube Александра Михайленко

Отдых в Крыму 2020

Отдых в Крыму 2020

YouTube Александра Михайленко

Стоит отметить, что на видео не попало ни одного человека в защитной маске или респираторе. Люди полностью игнорируют карантинные ограничения и не соблюдают дистанцию.

Отдых в Крыму 2020

Отдых в Крыму 2020

YouTube Александра Михайленко

Отдых в Крыму 2020

Отдых в Крыму 2020

YouTube Александра Михайленко

Отдых в Крыму 2020

Отдых в Крыму 2020

YouTube Александра Михайленко

Отдых в Крыму 2020

Отдых в Крыму 2020

YouTube Александра Михайленко

Отдых в Крыму 2020

Отдых в Крыму 2020

YouTube Александра Михайленко

Отдых в Крыму 2020

Отдых в Крыму 2020

YouTube Александра Михайленко

Отдых в Крыму 2020

Отдых в Крыму 2020

YouTube Александра Михайленко

Отдых в Крыму 2020

Отдых в Крыму 2020

YouTube Александра Михайленко

Ранее OBOZREVATEL писал, что Египет объявил об открытии отелей Хургады и Шарм-ель-Шейха.

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Автор
Карина Бондаренко
Тема
Аннексия Крыма
Место
Украина Ялта
Теги
отдых Крым Крым
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