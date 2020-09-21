В Крыму освободили украинского политзаключенного Мемедеминова: в МИД раскрыли детали

Медиакоординатор "Крымской солидарности", гражданский журналист и блогер Нариман Мемедеминов 21 сентября вышел на свободу из российского заключения, отбыв 2,5 года наказания за "призывы к терроризму" в Крыму.

Как сообщила первый заместитель министра иностранных дел Эмине Джапарова в Facebook, она уже по телефону поздравила политзаключенного с освобождением. По ее словам, Мемедеминов уже едет в Украину.

"Самая большая радость этого дня – услышала голос Наримана Мемедеминова. Говорили по телефону, но это то чувство, когда как будто была рядом. Он сейчас едет домой и признался, что больше всего хочет занять родных и близких", – написала чиновник.

Наримана Мемедеминова освободили из тюрьмы в РФ. Emine Dzheppar / Facebook

Эмине Джапарова провела с ним телефонный разговор. Emine Dzheppar / Facebook

Джапаров поблагодарила активистов и дипломатов, которые держали историю Мемедеминова в поле постоянного внимания.

"Думаю, впереди совместные усилия по поддержке всех тех, кто до сих пор "в тапках" и ждет освобождения. Именно так – в тапочках вместо обуви – выводят из российских тюрем на свободу", – отметила первая заместитель министра.

Мемедеминов уже едет в Украину. Emine Dzheppar / Facebook

Напомним, Мемедеминов был приговорен к двум с половиной годам заключения по обвинению в "публичных призывах к терроризму". Значительную часть срока он отбыл в СИЗО Симферополя, пока длилось следствие и рассмотрение дела в суде. После вступления в силу приговора, с июня 2020 он отбывал наказание в колонии-поселении №8 в поселке Садковский Ростовской области.

Российский правозащитный центр "Мемориал" в 2018 году признал Мемедеминова политзаключенным.

Мемедеминова осудили за "призывы к терроризму". Emine Dzheppar / Facebook

До ареста Мемедеминов сотрудничал с рядом украинских СМИ. В ноябре 2019 коллективным лауреатом Национальной премии за защиту свободы слова имени Игоря Лубченко Национальный союз журналистов Украины признал крымскотатарских общественных журналистов, которые преследуются в Крыму, включая Мемедеминова.

Emine Dzheppar / Facebook

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, политзаключенный Кремля Роман Сущенко во время своего выступления на съезде партии "Европейская солидарность" заявил, что будет баллотироваться на местных выборах от этой политической силы.