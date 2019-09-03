В Крыму оккупанты массово наказывают за отказ служить в РФ: озвучены цифры

В аннексированном Крыму оккупанты привлекли к уголовной ответственности 59 человек, которые отказались служить в Вооруженным силах РФ.

Об этом со ссылкой на "прокуратуру" Крыма сообщает "Информационное сопротивление".

"Установлено, что в период с 1 апреля 2015 по 1 июля 2018 оккупационная власть привлекла к уголовной ответственности за отказ служить 35 человек. В настоящее время — 59", – сказано в сообщении.

В Крыму наказывают за отказ служить в РФ savage-garden.info

Отмечается, что с 2015 по 2018 год Россия призвала на срочную военную службу более 12200 жителей Крыма, до 2019 — более 17 000.

Весной 2019 года в Крыму прошла 9-я призывная кампания, в рамках которой заявлено о призыве 3400 человек (Крым – 2800, Севастополь – 600).

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Крыму оккупанты устроили облаву на крымских татар.

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