В Крыму объявили в розыск похитителей первой жертвы аннексии

Полицейские установили поминутную картину перемещения Решата Аметова, которого 3 марта 2014 похитили в Симферополе, когда он совершал одиночный пикет против аннексии Крыма, а также трех человек, которые непосредственно осуществили похищение.

Об этом сообщил глава полиции оккупированного Крыма Виталий Стрыжак. Похитителями оказались 2 бойца "Самообороны Крыма" 1975 и 1986 года, которые действовали под руководством бывшего военнослужащего Вооруженных Сил Российской Федерации Скрыпника Евгения Владимировича 1966 года (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте страницу до конца).

Также полицейские установили, что последний после совершения преступления уехал из Крыма и участвовал в боевых действиях в составе террористической организации "ДНР". 27 апреля 2014 в Горловке он организовал похищение и пытки трех офицеров спецподразделения СБУ "Альфа".

Крымскотатарский активист Решат Аметов ru.krymr.com

Всем трем объявили о подозрении. Им грозит до 10 лет лишения свободы.

Полицейские установили поминутную картину перемещения Аметова mvs.gov.ua

Полицейские установили поминутную картину перемещения Аметова mvs.gov.ua

Подозреваемый Евгений Скрыпник mvs.gov.ua

Подозреваемый Александр Баглюк mvs.gov.ua

подозреваемый Александр Руденко mvs.gov.ua

Полицейские установили поминутную картину перемещения Аметова mvs.gov.ua

Напомним, Решата Аметова похитили три человека в камуфляжной форме 3 марта 2014 в Симферополе, когда он проводил пикет против аннексии Крыма. 15 марта 2014 его замученных тело нашли в лесополосу возле села Земляничное Белогорского района АР Крым.

Как писал OBOZREVATEL, украинский режиссер Олег Сенцов, которого освободили из политического заключения в России, заявил, что возвращение в оккупированный Крым возможно только на танках. Вместе с тем, он призвал не воспринимать его слова буквально. Сенцов уточнил, что сейчас будет жить с дочерью в Киеве.

Подпишись на наш Telegram. Присылаем лишь "горящие" новости!