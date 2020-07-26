В Крыму обмелело Чернореченское водохранилище: фото экокатастрофы

Общество 13:21, 26.07.2020

В аннексированном Россией Севастополе обмелело Чернореченское водохранилище.

Как сообщают "Крим.Реалии", площадь водного зеркала в Байдарской долине, где находится основной источник водоснабжения Севастополя, значительно уменьшилось за последние полтора месяца.

В водохранилище обнажились островки, вода отступила от дамбы примерно на сто метров.

Жители расположенного в Байдарской долине села Павловка рассказали, что за последние несколько десятилетий "так сильно водохранилище никогда не мелело".

В то же время полностью пересохли реки Бага, Арманка, Узунджи и мелкие притоки реки Черной.

В Севастополе обмелело Чернореченское водохранилище
krymr.com
В Севастополе обмелело Чернореченское водохранилище
krymr.com
В Севастополе обмелело Чернореченское водохранилище
krymr.com
В Севастополе обмелело Чернореченское водохранилище
krymr.com
В Севастополе обмелело Чернореченское водохранилище
krymr.com
В Севастополе обмелело Чернореченское водохранилище
krymr.com

Как сообщал OBOZREVATEL, в Крыму почти засохло Белогорское водохранилище.

Крымчане жалуются на ржавую воду с примесями песка и ила. Оккупационной власти пришлось признаться, что из-за опустевших водохранилищ они вынуждены истощать подземные источники. Специалисты убеждены, что ситуация будет ухудшаться, а воду нужно экономить.

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