В Крыму обмелело Чернореченское водохранилище: фото экокатастрофы
Вода отступила от дамбы примерно на 100 метров.
В аннексированном Россией Севастополе обмелело Чернореченское водохранилище.
Как сообщают "Крим.Реалии", площадь водного зеркала в Байдарской долине, где находится основной источник водоснабжения Севастополя, значительно уменьшилось за последние полтора месяца.
В водохранилище обнажились островки, вода отступила от дамбы примерно на сто метров.
Жители расположенного в Байдарской долине села Павловка рассказали, что за последние несколько десятилетий "так сильно водохранилище никогда не мелело".
В то же время полностью пересохли реки Бага, Арманка, Узунджи и мелкие притоки реки Черной.
В Севастополе обмелело Чернореченское водохранилище krymr.com
В Севастополе обмелело Чернореченское водохранилище krymr.com
В Севастополе обмелело Чернореченское водохранилище krymr.com
В Севастополе обмелело Чернореченское водохранилище krymr.com
В Севастополе обмелело Чернореченское водохранилище krymr.com
В Севастополе обмелело Чернореченское водохранилище krymr.com
Как сообщал OBOZREVATEL, в Крыму почти засохло Белогорское водохранилище.
Крымчане жалуются на ржавую воду с примесями песка и ила. Оккупационной власти пришлось признаться, что из-за опустевших водохранилищ они вынуждены истощать подземные источники. Специалисты убеждены, что ситуация будет ухудшаться, а воду нужно экономить.