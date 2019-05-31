В Крыму нависла опасность над историческим объектом из наследия ЮНЕСКО

Генуэзской крепости в Судаке (аннексированный Крым), которую присвоили оккупанты, угрожают оползни.

Об этом на заседании круглого стола в Киеве заявила генеральный директор Национального заповедника "София Киевская" Неля Куковальская, сообщает "Крым.Реалии". Она выразила опасения из-за того, что в районе западной стены Судакской крепости находятся два "языка" оползней, движение которых до аннексии Крыма Россией постоянно отслеживалось украинскими учеными.

"После аннексии полуострова на объекте проводятся незаконные и непрофессиональные работы, развитием ситуации с оползнями никто не занимается. Дело в том, что мы наблюдаем там увеличение сейсмической активности, и существует опасность, что эти два языка оползней продвинутся в сторону западной стены крепости, где также расположен санаторий. Украина продолжает заниматься продвижением Судакской крепости как памятника наследия в списки ЮНЕСКО, но без допуска на временно оккупированную территорию международных экспертов и обеспечения их безопасности завершение проекта становится проблематичным", – пояснила она.

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Судакская крепость

До 2014 года Генуэзская крепость являлась филиалом Государственного архитектурно-исторического заповедника "Софийский музей". Также она являлась кандидатом на внесение в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. С 24 июня 2014 года на территории крепости создано самостоятельное учреждение "Музей-заповедник "Судакская крепость", которое в Крыму считается государственным учреждением.

После аннексии Крыма, Россия приняла под свою юрисдикцию все объекты культурного и исторического значения, находящиеся на территории Крыма.

Как сообщал OBOZREVATEL, в аннексированном Крыму наметилась новая катастрофа. Так, очаги оползней в районе Севастополя поставили город под угрозу оказаться под водой.

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