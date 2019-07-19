В Крыму нашли тайные захоронения военных: фото с места

При раскопках некрополя Кыз-Аул в восточной части аннексированного Крыма археологи обнаружили античный склеп с останками древних военных.
Как сообщает пресс-служба фонда "Археология", склеп, в котором было погребено как минимум 12 человек, представляет собой каменное монументальное сооружение, в котором в I веке н.э. хоронили представителей военной знати Боспорского царства. (Чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).
"Верхняя часть погребальной камеры еще в древности была разобрана на камень, и все указывало на то, что это будет очередной разграбленный еще в древности склеп. Мы продолжили его расчистку и сами не поверили своим глазам, когда пошли скелеты погребенных в нем людей. Более того, с ними вместе лежали сопутствующие погребению вещи", — рассказал начальник экспедиции, археолог Павел Гецко.
НКО Фонд "Археология"
Примечательно, что с одним из захороненных был обнаружен железный меч. Также рядом с этими погребениями археологи обнаружили захоронения коней.
Они уверены, что это были знаменитые всадники — катафрактарии, предвестники средневековых рыцарей.
НКО Фонд "Археология"
НКО Фонд "Археология"
Как сообщал OBOZREVATEL, во Львове археологи в центре города раскопали древние стены костела XVI века.
Ты еще не подписан на наш Telegram? Быстро жми!
Читайте все новости по теме "Аннексия Крыма" на OBOZREVATEL.