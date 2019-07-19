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В Крыму нашли тайные захоронения военных: фото с места

1.6т Читать материал на украинском

При раскопках некрополя Кыз-Аул в восточной части аннексированного Крыма археологи обнаружили античный склеп с останками древних военных.

Как сообщает пресс-служба фонда "Археология", склеп, в котором было погребено как минимум 12 человек, представляет собой каменное монументальное сооружение, в котором в I веке н.э. хоронили представителей военной знати Боспорского царства. (Чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

"Верхняя часть погребальной камеры еще в древности была разобрана на камень, и все указывало на то, что это будет очередной разграбленный еще в древности склеп. Мы продолжили его расчистку и сами не поверили своим глазам, когда пошли скелеты погребенных в нем людей. Более того, с ними вместе лежали сопутствующие погребению вещи", — рассказал начальник экспедиции, археолог Павел Гецко.

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В Крыму нашли тайные захоронения военных: фото с места

НКО Фонд "Археология"

Примечательно, что с одним из захороненных был обнаружен железный меч. Также рядом с этими погребениями археологи обнаружили захоронения коней.

Они уверены, что это были знаменитые всадники — катафрактарии, предвестники средневековых рыцарей.

В Крыму нашли тайные захоронения военных: фото с места

НКО Фонд "Археология"

В Крыму нашли тайные захоронения военных: фото с места

НКО Фонд "Археология"

Как сообщал OBOZREVATEL, во Львове археологи в центре города раскопали древние стены костела XVI века.

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Тема
Аннексия Крыма
Место
Украина
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CARGO 100
CARGO 100
"Они уверены, что это были знаменитые всадники — катафрактарии, предвестники средневековых рыцарей." Ёпт-ть, ххлы что-ли?
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