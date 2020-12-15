В Крыму начали прививать от COVID-19 российской вакциной

В оккупированном Крыму объявили о начале вакцинации от COVID-19 российской вакциной.

Об этом сообщила так называемая власть полуострова. На первом этапе прививки получат 500 человек.

В первый день кампании было запланировано провакцинировать от коронавируса 30-50 человек, в первую очередь препарат должны были получить медработники из группы риска.

По словам так называемого главы Республики Крым Сергея Аксенова, в ближайшее время на оккупированный полуостров доставят еще тысячу доз вакцины.

"Это позволит расширить категории лиц, которые будут вакцинироваться. Вакцинацию будут проводить в поликлиниках", – сказал он.

В Москве программа по вакцинации от коронавируса российской вакциной "Спутник V", зарегистрированной в августе 2020 года, стартовала 5 декабря. Прививки прежде всего получают учителя, сотрудники городских служб, работники медицинских учреждений.

В то же время есть информация о случаях заболевания коронавирусом после прививки российской вакциной. Так, болезнь подхватили несколько медиков в Волгоградской области РФ.

Препарат, синтезированный в РФ, вызывает опасения ученых в мире, поскольку он до сих пор не прошел все фазы клинических испытаний. По их мнению, применение вакцины до проведения полных испытаний может повлечь за собой мутацию нового коронавируса, а британцы заявили, что первые клинические испытания дали сомнительные результаты.

Ранее OBOZREVATEL сообщил о том, что, по мнению врача-иммунолога Бориса Донского, вакцина от коронавируса "Спутник V" производства Российской Федерации не заслуживает доверия по объективным причинам. Медик заявил, что относится к российской вакцине "как к коту в мешке".