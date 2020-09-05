В Крыму на месте водохранилищ выросла трава: фото водной катастрофы показали в сети

Запасы водохранилищ аннексированного Россией Крыма за последний месяц уменьшились на 10 млн кубометров.

Как сообщил в Facebook крымский журналист Заир Баккал, общий объем 14 водохранилищ естественного стока в Крыму по состоянию на 1 сентября составил чуть больше 46 млн кубометров.

По его словам, наименее наполненными на сегодняшний день являются Бахчисарайское, Белогорское, Симферопольское и Партизанское водохранилища. К началу сентября все четыре наполнены менее чем на 20% от проектного объема.

Журналист опубликовал фото Симферопольского водохранилища. В отдельных местах, где воды уже нет больше полугода, выросла трава.

Симферопольское водохранилище обмелело Facebook Zair Bakkal

В отдельных местах Симферопольского водохранилища выросла трава Facebook Zair Bakkal

За последний месяц запасы водохранилищ Крыма уменьшились на 10 млн кубометров Facebook Zair Bakkal

Общий объем 14 водохранилищ в Крыму составил чуть больше 46 млн кубометров Facebook Zair Bakkal

Наименее наполненными являются Бахчисарайское, Белогорское, Симферопольское и Партизанское водохранилища Facebook Zair Bakkal

Четыре водохранилища в Крыму наполнены менее чем на 20% Facebook Zair Bakkal

Скрин Facebook

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