В Крыму на месте водохранилищ выросла трава: фото водной катастрофы показали в сети

Мирослав Семенюк Общество 14:05, 5.09.2020 Обновлено: 14:31, 5.09.2020

Запасы водохранилищ аннексированного Россией Крыма за последний месяц уменьшились на 10 млн кубометров.

Как сообщил в Facebook крымский журналист Заир Баккал, общий объем 14 водохранилищ естественного стока в Крыму по состоянию на 1 сентября составил чуть больше 46 млн кубометров.

По его словам, наименее наполненными на сегодняшний день являются Бахчисарайское, Белогорское, Симферопольское и Партизанское водохранилища. К началу сентября все четыре наполнены менее чем на 20% от проектного объема.

Журналист опубликовал фото Симферопольского водохранилища. В отдельных местах, где воды уже нет больше полугода, выросла трава.

Симферопольское водохранилище обмелело
Facebook Zair Bakkal
В отдельных местах Симферопольского водохранилища выросла трава
Facebook Zair Bakkal
За последний месяц запасы водохранилищ Крыма уменьшились на 10 млн кубометров
Facebook Zair Bakkal
Общий объем 14 водохранилищ в Крыму составил чуть больше 46 млн кубометров
Facebook Zair Bakkal
Наименее наполненными являются Бахчисарайское, Белогорское, Симферопольское и Партизанское водохранилища
Facebook Zair Bakkal
Четыре водохранилища в Крыму наполнены менее чем на 20%
Facebook Zair Bakkal
Скрин Facebook

Как сообщал OBOZREVATEL:

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