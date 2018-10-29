Зрители кричали "браво": в Крыму на фестивале пели украинские песни

В оккупированном Севастополе на конкурсе народной песни "Пою тебе, мой Севастополь" исполняли украинские песни.

Как сообщает Крым.Реалии, репертуар исполнителей изобиловал песнями о казаках и России, украинских песен пели меньше, чем в прошлом году.

В частности, народный хор дома культуры из Алупки исполнил песню "Рiдна мати моя", зрители аплодировали и кричали "браво".

По информации организаторов, на участие в конкурсе подали заявки 36 самодеятельных коллективов из Симферополя, Бахчисарая, Феодосии, Ялты, Алупки, Судака.

Руководитель одного из крымских творческих коллективов на условиях анонимности рассказал,что музыкальным коллективам "рекомендуют учить больше песен патриотической направленности" и что на подобных мероприятиях в Крыму не приветствуется появление в репертуаре песен на украинском языке.

По мнению хормейстера, "музыкальный строй украинских песен часто лучше, в сочетании с мелодичным языком получается хорошее произведение. Воспитание вкуса на украинских песнях лучше, чем на удалых казачьих".

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в центре Симферополя неизвестные музыканты исполнили хит рок-группы "Океан Ельзи".