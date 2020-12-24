В Крыму из-за российских рыбаков за год погибло рекордное количество дельфинов

С начала 2020 года в Крыму на берег выбросило 661 дельфина, что стало рекордом с начала наблюдений.

Об этом Интерфаксу сообщила учредитель центра спасения дельфинов "Безмятежное море" Анастасия Коростелева. По ее словам, в среднем фиксируется по 400-440 таких случаев в год.

Эколог отметила, что в этом сезоне большинство китообразных, которых выбросило на берег, были мертвыми. Наибольшее количество таких инцидентов приходилось на месяцы активного промышленного рыболовства.

По словам Коростелевой, на большинстве погибших дельфинов есть повреждения, характерные для прилова – "неумышленной добычи" рыбы.

Проще говоря, морские млекопитающие становились жертвами рыбаков, которые проводили вылов конкретных пород рыб, а пойманных дельфинов просто выбрасывали в море.

За период с 2017 года в Крыму было зафиксировано 1847 случаев выброса китообразных на берег.

"Выбросы живых животных отмечались реже в этом сезоне. Живыми были найдены 18 особей, включая больных и запутанных в орудиях рыболовства, а также детенышей с тяжелыми метаболическими нарушениями. Четверо животных были успешно освобождены из сетей, еще четверым мы оказывали медицинскую помощь, об остальных, к сожалению, нам сообщили слишком поздно", – уточнила Коростелева.

Как сообщал OBOZREVATEL, в оккупированном Россией украинском Крыму может произойти экологическая катастрофа из-за отсутствия пресной воды или техногенных явлений. Такое мнение высказал министр защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины Роман Абрамовский.